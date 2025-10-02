Zaklada UniCredit ulaže u obrazovanje mladih: Dva hrvatska projekta među trideset odabranih

Zaklada UniCredit objavila je projekte koje je ove godine odlučila podržati u okviru platforme Edu-Fund, inicijative Grupe UniCredit usmjerene na borbu protiv obrazovnog siromaštva mladih u Europi.

S ukupnim iznosom od gotovo 14 milijuna eura, platforma podržava projekte osmišljene s ciljem smanjenja napuštanja školovanja djece i mladih, poboljšanja rezultata edukacija i opremanja učenika vještinama potrebnim za visoko obrazovanje i zapošljavanje.

U godinu dana pristiglo je više od 500 prijava, ameđu trideset su odabranih i dva projekta udruga iz Hrvatske: Mreže Centara za obrazovne politike (Network of Education Policy Centers) za edukacijske programe i “Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj”- OUI zaSTEM EduCamp.

“Čestitamo odabranim udrugama i vjerujem kako će zahvaljujući ovoj platformi Zaklade UniCredit mnogim mladima u Hrvatskoj biti omogućen pristup obrazovanju i stjecanju novih vještina. Svjesni da je edukacija temelj uspješne budućnosti, ponosni smo što i Zagrebačka banka, kao članica Grupe UniCredit, sudjeluje u ovakvim hvalevrijednim inicijativama kojima osnažujemo mlade ljude u ostvarenju njihovih ciljeva“, istaknula je Ivona Devčić Ivičić, direktorica Identiteta i komunikacija Zagrebačke banke.

Platforma Edu-Fund pokrenuta je u srpnju 2024. i tijekom cijele godine zaprimala je prijave neprofitnih organizacija koje djeluju u 12 zemalja u kojima je prisutan UniCredit, uključujući Hrvatsku. Projekti su namijenjeni učenicima u dobi od 11 do 19 godina, s posebnim naglaskom na rješavanje problema ranog napuštanja školovanja te posljedično nedostatnih vještina mladih za studiranje ili za njihov ulazak na tržište rada.

“Platformom Edu-Fund želimo podržati hrabra i konkretna rješenja za borbu protiv obrazovnog siromaštva pružanjem značajnih resursa i povjerenja u one koji blisko surađuju s lokalnim zajednicama. Vjerujemo u potencijal svakog djeteta, a upravo ovi projekti snažan su podsjetnik da je promjena moguća, pokazujući da društvene inovacije, kada su duboko ukorijenjene u lokalnim zajednicama, mogu stvoriti stvaran i trajan utjecaj na obrazovne puteve djece i mladih“, izjavila je Silvia Cappellini, glavna direktorica Zaklade UniCredit.

Prijave je kvartalno pregledavao neovisni Odbor za evaluaciju, sastavljen od međunarodnih stručnjaka iz neprofitnog sektora, akademske zajednice, civilnog društva i poslovnog sektora, koji su prijave procjenjivali prema jasnim i transparentnim kriterijima.