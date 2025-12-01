Amerikanci u online kupnji na “crni petak” potrošili gotovo 12 mlrd. dolara

Amerikanci su posegnuli u džep za kupnju na internetu na “crni petak”, signalizirajući dobar početak sezone blagdanske kupnje, pokazali su podaci Adobe Anayticsa.

Prošli petak Amerikanci su u e-trgovinama potrošili 11,8 milijardi dolara, izračunali su u Adobe Analyticsu, za 9,2 posto više nego lani.

U 1. studenog do 28. studenog promet u e-trgovinama u SAD-u iznosio je 111,4 milijarde dolara i bio je veći za 7,1 posto nego u 2024.

U cijeloj blagdanskoj sezoni iznos bi po prognozama Adobea trebao premašiti 253,4 milijarde dolara.



Mobilni uređaji učvrstili su poziciju dominantnog kanala za kupnju s potrošnjom od 58,7 milijardi dolara, većom za 6,8 posto nego lani.

Time bi 2025. trebala ući u povijest kao prva godina u kojoj će mobilni uređaji službeno preteći stolna računala u internetskoj maloprodaji, sa 70 posto posjeta maloprodajnim internetskim stranicama.



Građani su od 1. do 28. studenog pojačano koristili opciju odgode plaćanja, prema devet posto većem iznosu, od 8,2 milijarde dolara.

Do kraja prosinca iznos će se po prognozama Adobea popeti na 20,2 milijarde dolara, što bi predstavljalo povećanje od 11 posto.

Amerikanci su kupnju putem mobilnih uređaja povezali s odgodom plaćanja, prema iznosu u toj kombinaciji od 6,7 milijardi dolara.



Preporuke umjetne inteligencije za blagdansku kupnju bile su od 1. studenog do 28. studenog otprilike devet puta zastupljenije nego lani, a promet potaknut AI-jem trebao bi biti nekih šest puta veći nego u 2024., procjenjuju u Adobeu.