Anthropic sada vrijedi gotovo bilijun dolara, više nego OpenAI

Anthropic je u četvrtak dosegnuo valuaciju od 900 milijardi dolara nakon prikupljanja 65 milijardi dolara u sklopu investicijske runde Series H, čime je prestigao OpenAI i postao najvrjedniji startup za umjetnu inteligenciju na svijetu.

Anthropic je u četvrtak objavio novu rundu financiranja, otkrivši “post-money” valuaciju od 965 milijardi dolara, uz ulaganja fondova Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital.

OpenAI je u ožujku prikupio 122 milijarde dolara u investicijskoj rundi koja je njegovu valuaciju podigla na 730 milijardi dolara, odnosno 852 milijarde dolara nakon ulaganja.

Anthropic je više nego udvostručio valuaciju iz prethodne runde financiranja u veljači, kada je prikupio 30 milijardi dolara uz valuaciju od 380 milijardi dolara.

U priopćenju je Anthropic naveo da očekuje kako će novo financiranje unaprijediti njegova istraživanja sigurnosti umjetne inteligencije te pomoći povećati računalne kapacitete potrebne za zadovoljavanje rastuće potražnje za Claudeom, njegovim vodećim AI modelom. Dominacija OpenAI-jevog ChatGPT-a oslabila je nakon što je prije više od tri godine postao najbrže rastuća potrošačka aplikacija u povijesti. Prema podacima tvrtke SensorTower koje je dobio Forbes, aplikacija ChatGPT dosad je u drugom tromjesečju 2026. činila 47 posto svih globalnih preuzimanja AI aplikacija, što je pad u odnosu na 67 posto koliko je činila u istom razdoblju prošle godine. Claude, Anthropicov AI model, sada čini 14 posto svih preuzimanja AI aplikacija u drugom tromjesečju 2026., što predstavlja dramatičan rast u odnosu na samo 1 posto koliko je bilježio u svakom tromjesečju prošle godine.

Anthropic je prikupio više od 130 milijardi dolara otkako je osnovan 2021. godine od strane skupine bivših OpenAI-jevih rukovoditelja, među kojima su brat i sestra Dario Amodei i Daniela Amodei, čije se osobno bogatstvo procjenjuje na po 7 milijardi dolara. Tvrtka je objavila da je njezina godišnja stopa prihoda (revenue run rate), pokazatelj koji se koristi za procjenu ukupnih godišnjih prihoda kompanije, ovog mjeseca premašila 47 milijardi dolara. Anthropic je nedavno sklopio sporazum sa SpaceX-om Elona Muska o korištenju superračunala “Colossus” kako bi “izravno povećao kapacitete za pretplatnike usluga Claude Pro i Claude Max”.

Spor s američkom vladom

Kako je rastao, Anthropic se našao i u središtu velikog spora s američkom vladom nakon što je odbio omogućiti neograničen pristup svojim AI modelima, navodeći zabrinutost zbog mogućnosti masovnog nadzora pod pokroviteljstvom države i razvoja automatiziranog oružja. Pentagon je kasnije proglasio Anthropic rizikom za nacionalni sigurnosni opskrbni lanac, što tvrtka trenutno osporava na sudu.

