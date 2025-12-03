Austrijski milijarder i bivši vlasnik Pornhuba zainteresiran za imovinu Lukoila

Bivši investitorski bankar obratio se američkom ministarstvu financija zbog kupnje međunarodne imovine sankcioniranog ruskog naftnog diva.

Austrijski poduzetnik Bernd Bergmair, bivši većinski vlasnik grupacije za odrasle koja uključuje i web-stranicu Pornhub, obratio se američkom ministarstvu financija zbog kupnje međunarodne imovine sankcioniranog ruskog naftnog diva Lukoila, rekli su dva izvora upoznata s pitanjem, piše Reuters.

Sjedinjene Države uvele su sankcije Lukoilu, najvećem privatnom ruskom proizvođaču nafte, kao dio napora da se izvrši pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini. Sankcije su prisilile Lukoil da najavi prodaju strane imovine, a više je potencijalnih kupaca pristupilo američkim vlastima tražeći dopuštenje za razgovore s Lukoilom, među njima i naftni divovi Exxon Mobil i Chevron.

Vrijednost imovine 22 milijarde eura

Putem odvjetnika, Bergmair nije želio navesti za koju je imovinu zainteresiran, je li već kontaktirao Lukoil ili je dio investicijskog konzorcija.

“Očito bi Lukoil International GmbH bio izvrsna investicija i svatko bi imao sreću imati privilegij posjedovati tu imovinu”, rekao je za Reuters. “U pravilu ne komentiram potencijalne investicije.” .

Interes za Lukoilovu inozemnu imovinu porastao je otkako je američko ministarstvo financija prošlog mjeseca dalo zeleno svjetlo kompanijama da započnu razgovore s Lukoilom. Ministarstvo je odobrilo pregovore do 13. prosinca te bi moralo odobriti i svaki eventualni dogovor.

Lukoil International GmbH, sa sjedištem u Beču, posjeduje rafinerije u Europi, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku, kao i stotine maloprodajnih benzinskih postaja diljem svijeta. Prema podacima iz 2024., imovina vrijedi oko 22 milijarde dolara.

Glasnogovornik američkog ministarstva financija odbio je komentirati Reutersu je li Bergmair razgovarao s odjelom.

Karijera u Goldman Sachsu

Bergmair, koji je 1990-ih radio kao investicijski bankar u Goldman Sachsu u New Yorku prije nego što se posvetio privatnim ulaganjima, bio je većinski vlasnik MindGeeka – luksemburške kompanije koja upravlja stranicama poput Pornhuba, RedTubea i YouPorna – sve dok nije prodan 2023. kanadskom privatnom investicijskom fondu za neobjavljeni iznos.

Britanska lista najbogatijih Sunday Times Rich List procijenila je 2021. njegovo bogatstvo na najmanje 1,2 milijarde funti.