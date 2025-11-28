Ujedinjeno Kraljevstvo odobrilo transakcije s Lukoilom do kraja veljače

Ujedinjeno Kraljevstvo izdalo je dozvolu koja kompanijama omogućuje nastavak poslovnih transakcija s međunarodnom podružnicom ruske naftne grupe Lukoil do kraja veljače.

Dozvola je objavljena u četvrtak na službenoj internetskoj stranici britanske vlade i vrijedi od 27. studenoga do 26. veljače.

U tom periodu bit će dozvoljene financijske transakcije s kompanijom Lukoil International, međunarodnim ogrankom ruske naftne grupe, i s njezinim podružnicama na temelju postojećih ili novih ugovora.

Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je sredinom listopada sankcije Lukoilu i Rosneftu, uz obrazloženje da želi smanjiti ruske proračunske prihode za financiranje rata u Ukrajini, a nekoliko dana kasnije kaznene mjere usvojile su i Sjedinjene Američke Države.

Lukoil je odmah počeo tražiti kupca za Lukoil International i već je krajem listopada objavio da je primio i prihvatio ponudu švicarskog trgovca sirovinama Gunvora.

Međutim, američko ministarstvo financija signaliziralo je da neće odobriti transakciju pa je Gunvor povukao ponudu.

Lukoilova imovina privukla je u međuvremenu interes niza potencijalnih kupaca, prema medijskim izvješćima, uključujući američke naftne divove Chevron i ExxonMobil i investicijsku tvrtku Carlyle, te Abu Dhabi National Oil Company i konglomerat International Holding Company iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Interes je prema medijima pokazao i američki milijarder Todd Boehly sa skupinom investitora iz UAE, navodi ruska novinska agencija Interfax.

Američki ured za kontrolu strane imovine izdao je dozvolu za transakcije koja određuje rok za prodaju do 13. prosinca, uz upozorenje da je može i povući ako ocijeni da kompanija ne ulaže dovoljno truda u postizanje dogovora.

Lukoil sudjeluje u projektima u Azerbajdžanu, Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Egiptu, Kamerunu, Nigeriji, Gani, Meksiku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Republici Kongo. Njegova inozemna imovina uključuje i rafinerije u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj i mrežu od oko 2.500 benzinskih postaja u 19 zemalja, uključujući Hrvatsku i SAD.

Na kraju 2024. dokazane rezerve nafte i plina u Lukoilovim međunarodnim projektima iznosile su ukupno 1,345 bilijuna barela ekvivalenta nafte, navodi Interfax.

Kad se isključi naftno polje Zapadna Qurna‐2 u Iraku, koje se ubraja među najveća u svijetu, kompanija je u 2024. u projektima izvan matične Rusije proizvela 3,9 milijuna tona nafte i kondenzata plina te 16,2 milijarde prostornih metara plina, prenosi ruska novinska agencija.

Prerada sirove nafte u Lukoilovim europskim rafinerijama smanjena je pak prošle godine za za 18 posto, na 13,5 milijuna tona, jer je grupa u svibnju 2023. prodala talijansku rafineriju ISAB.

Prodaja naftnih derivata u inozemstvu dosegnula je u 2024. godini 4,2 milijuna tona, prenosi Interfax.