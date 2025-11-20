Šušnjar: U sporu Janafa, MOL-a i Slovnafta svi argumenti su na hrvatskoj strani

Hrvatska će se vrlo rado uključiti u postupak pred Europskom komisijom (EK) i nadležnim europskim tijelima, jer su u vezi s MOL-ovim i Slovnaftovim obraćanjem Komisiji svi argumenti na njezinoj strani, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Uz opasku da nije vidio priopćenje MOL-a, ministar Šušnjar je rekao da je, što se tiče odnosa Janaf i Mola, “Janaf tu da ispoštuje sve ugovorom preuzete obveze”.

MOL i Slovnaft obratili su se Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, izražavajući zabrinutost da Janafove prakse dodatno pojačavaju zabrinutost za sigurnosti opskrbe vezanu uz hrvatski dio naftovoda Adria.

U pismu koje su tvrtke poslale EK navode da je Janaf obavijestio MOL i Slovnaft da će primiti sirovu naftu koja je već kupljena i planirana za isporuku samo ako se MOL i Slovnaft slože kupiti dodatne količine i ubaciti ih u JANAF-ov sustav kao “potisnu naftu”.

Zahtjev operatera naftovoda Adria iznenadio je MOL, jer to prije nije bio problem u njegovoj suradnji s Janafom i ne spominje se u ugovoru. Štoviše, moglo bi biti i protivno uvjetima ugovora koje su tvrtke potpisale, navodi se u priopćenju MOL-a.

Šušnjar je pak u izjavi nakon Vlade rekao kako Janaf i hrvatska država garantiraju da Janaf može isporučiti 15 milijuna tona nafte godišnje nafte u Mađarsku i Slovačku za dvije MOL-ove rafinerije.

“To su dvije rafinerije u vlasništvu MOL-a i to je njihov ukupni godišnji kapacitet”, rekao je i dodao da se, koliko zna, ugovor o transportu nafte između Janafa i MOL-a odnosi na negdje oko dva milijuna tona nafte godišnje, a MOL preuzima negdje ispod jednog milijuna tona.

Tako da, kako je rekao njihovi prigovori na pitanje cijene ne stoje, jer je jednostavno je matematika jasna – što su veće količine, cijena je niža.

Transportiraju se, dodao je, količine ispod polovice od ugovorenih, tako da će se Hrvatska, istaknuo je, vrlo rado uključiti u postupak pred Komisijom i nadležnim europskim tijelima, jer imamo sve argumente na svojoj strani.

Upitan koliko je teška trenutačna situacija za Janaf, odgovorio je da ona nije idealna jer nisu popunjeni kapaciteti kojima raspolaže, ali da se Janaf do sada nudio kao dio rješenja.

“Prvenstveno tu je Naftna industrija Srbije (NIS) koja je jedan od ključnih partnera, a imamo i MOL koji vozi toliko koliko vozi. Situacija u Janafu je stabilna, svi stres testovi koji su provedeni pokazuju da Janaf stabilno može poslovati još jako dugo, ali u Janafu se radi prilično puno na diversifikaciji poslovanja, ulaganju neke druge projekte od obnovljivih izvora, kako bi u slučaju ovakvih situacija imao siguran izvor prihoda i stabilno poslovanje”, rekao je Šušnjar.

Na pitanje je li zaista moguće da Hrvatska uđe u vlasništvo NIS-a, rekao je kako nije nikada bila opcija da Republika Hrvatska kupi udjel u NIS-u, nego je “Janaf kao partner NIS-a spreman biti dio rješenja, na način da nema pretenzije ovladati maloprodajnim tržištima”, kako su to učinili neki koji su ušli kao partner u Hrvatsku.

“Ako možemo biti dio rješenja, ako smo prihvatljivi kao partner, a kao partner sa NIS-om smo jako dobro i jako dugi niz godina poslovali, mi smo spremni biti dio tog rješenja”, rekao je.