Bitka na Pacifiku: Što to dvije najmoćnije države svijeta traže oko Cookovog Otočja, a nije nafta?

Kako se smanjuju kopnene rezerve rijetkih minerala, a velik dio tržišta kontrolira jedna zemlja, pažnja se sve više usmjerava prema morskim dubinama. Mala pacifička država našla se u centru bitke između SAD-a i Kine, koji žele eksploatirati vrijedne resurse s morskog dna.

Duboko ispod površine Tihog oceana morsko je dno prošarano nakupinama smeđih i crnih stijena, od kojih svaka sadrži dragocjene metale. Te stijene, poznate kao polimetalni konkreciji, sadrže rezerve ključnih minerala koji bi se mogli koristiti za proizvodnju čiste energije i pokretanje nove industrijske budućnosti. Na Cookovom Otočju, državi smještenoj otprilike na pola puta između Havaja i Novog Zelanda, istraživački brodovi mapiraju morsko dno bogato mineralima.

U tom području i Sjedinjene Države i Kina istražuju resursni potencijal – što postavlja temelje za novu stratešku utrku između dviju najmoćnijih svjetskih sila.

Geopolitička analitičarka Jocelyn Trainer iz tvrtke Terra Global Insights kaže da se dvije supersile bore za utjecaj i odlučne su “utrkivati se do samog dna mora”.

“Doista vidimo natjecanje u tome tko će biti prvi – bilo kao razvijatelj, proizvođač ili fizički prvi na dnu mora”, rekla je Trainer za The Guardian.

Potražnja za ključnim mineralima – uključujući kobalt, nikal i mangan – naglo je porasla dok države pokušavaju osigurati energiju iz čistih izvora te razvijati obrambene i AI tehnologije. Kako se kopnene rezerve smanjuju, a velik dio tržišta kontrolira Kina, pažnja se sve više usmjerava prema morskim dubinama.

Trump ubrzava podmosrko rudarenje

Međutim, komercijalna eksploatacija morskog dna još nigdje u svijetu nije započeta. Aktivnost ostaje kontroverzna zbog zabrinutosti za okoliš, a desetci država pozivaju na moratorij na takvu praksu. Ipak, s nekima od najvećih rezervi morskih minerala na svijetu, Pacifik se pojavio kao ključno žarište natjecanja – osobito Cookovo Otočje, u kojem se aktivno istražuje potencijal podmorskih resursa.

Trenutno je eksploatacija morskog dna zabranjena, no vlada razmatra mogućnost komercijalnog razvoja podmorskih resursa, uz istodobna tehnička i ekološka istraživanja koja bi trebala usmjeriti buduće odluke. Vlada navodi da će dopustiti vađenje minerala tek kad znanstvena podloga bude jasna.

Edward Herman iz Uprave za mineralne resurse morskog dna Cookovog Otočja drži polimetalne konkrecije – nepravilne crne kugle prekrivene kobaltom, niklom, manganom i drugim traženim metalima; Foto: William West/AFP

U travnju je Donald Trump potpisao kontroverznu uredbu kojom se nalaže ubrzavanje aktivnosti dubokomorskog rudarenja u američkim i međunarodnim vodama. Ovaj mjesec američki istraživački brod mapira dijelove podmorja Cookova Otočja i prikuplja podatke. SAD će pritom pružiti 250.000 dolara tehničke pomoći za izgradnju kapaciteta, razmjenu znanja i privlačenje ulaganja u sektor.

U izjavi američko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da podupire razvoj znanosti kako bi se “informirao razvoj mineralnih resursa morskog dna i odgovorno rudarenje u Pacifiku”.

Ranije ove godine Peking je potpisao sporazum s vlastima Cookovog Otočja o suradnji u razvoju i istraživanju mineralnih resursa morskog dna, uključujući osnivanje “zajedničkog odbora” dviju vlada koji će nadzirati taj rad.

Znanstvenici upozoravaju

Kina sada ima više dozvola za istraživanje u međunarodnim vodama nego bilo koja druga zemlja. Navodno razmatra i partnerstvo s još jednom pacifičkom državom, Kiribatijem, radi istraživanja njezinih dubokomorskih resursa.

Cookovo Otočje izdalo je dozvolu za istraživanje trima kompanijama – dvjema američkim i trećoj, u vlasništvu samog Otočja – za analizu morskog dna.

Osim Cookovih otoka, zona Clarion-Clipperton – mineralima bogato područje Tihog oceana između Havaja i Meksika – također je ključno polje interesa i za SAD i za Kinu.

Unatoč tome, istraživanje dubokomorskih minerala ostaje duboko sporno. Trideset i osam zemalja – uključujući nekoliko pacifičkih – pozvalo je na moratorij, dok su neke države poput Naurua, Kiribatija i Tonge pridružile Cookovim otocima u istraživanju potencijala.

Znanstvenici upozoravaju na moguće velike, ozbiljne i nepovratne štete po oceanske ekosustave ako rudarenje započne – uključujući štetan šum, vibracije, zamućenje sedimenata i svjetlosno onečišćenje.

Kina je potpisala konvenciju

U sporazumu s Cookovim Otočjem Kina je izjavila da će djelovati “u duhu međunarodnog prava, uključujući načela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora”. Ta konvencija utvrđuje pravni okvir za upravljanje i zaštitu svjetskih oceana, uključujući mineralne resurse u međunarodnim vodama.

Za razliku od Kine, Sjedinjene Države nisu potpisnice te konvencije, a Trump je naišao na kritike – i iz Kine i iz drugih zemalja – jer je naložio agencijama da “ubrzaju” rudarenje morskog dna u američkim i međunarodnim vodama, unatoč tome što SAD nije stranka tog međunarodnog sporazuma.

U međuvremenu, na Cookovom Otočju mišljenja o rudarenju morskog dna ostaju podijeljena. Dok jedni strahuju za “zdravlje” oceana, drugi vide priliku za siguran gospodarski razvoj zemlje.