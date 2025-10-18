Indija je počela uvoziti velike količine ruske nafte tek nakon početka rata u Ukrajini. Taj je rast potaknut popustima koje je Rusija nudila nakon zapadnih sankcija, čime je njezina nafta postala znatno privlačnija indijskim rafinerijama.

Sjedinjene Države u kolovozu su Indiji nametnule carine od 50 posto, što je trebala biti kazna za kupnju ruske nafte. Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da je indijski premijer Narendra Modi navodno pristao prekinuti kupnju ruske nafte “u kratkom roku“.

Sljedećeg dana stigle su reakcije: Rusija je odgovorila oprezno, dok se Indija ogradila od Trumpovih izjava. Ruski veleposlanik u Delhiju, Denis Alipov, rekao je da je ruska nafta “vrlo korisna za indijsko gospodarstvo i za dobrobit indijskog naroda”. Indijska vlada poručila je da se njezina uvozna politika vodi interesima indijskog potrošača u nestabilnim energetskim okolnostima, a glasnogovornik je kasnije dodao da nije upoznat s “ikakvim razgovorom” između Modija i Trumpa, piše BBC.

Zatečena između starog saveznika u Moskvi i rastućeg pritiska iz Washingtona, indijska energetska politika pretvorila se u delikatno balansiranje. No koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?

Prošle godine, Indija, treći najveći svjetski uvoznik nafte, kupila je ruske sirove nafte u vrijednosti od 52,7 milijardi dolara – što čini 37 posto ukupnog troška uvoza nafte – ispred Iraka, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Nigerije i SAD-a.

Promjene u strukturi uvoza nafte

No kako je indijski energetski miks uopće postao takav?

Prije naglog porasta uvoza iz Rusije, deset glavnih dobavljača nafte u razdoblju 2021./2022. bili su Rusija, Irak, Saudijska Arabija, UAE, SAD, Brazil, Kuvajt, Meksiko, Nigerija i Oman. Preostalih 31 zemlja činilo je red manjih, povremenih ugovora koji su se mijenjali ovisno o globalnim cijenama.

Unatoč popularnom mišljenju da Indija ovisi gotovo isključivo o ruskoj nafti, zemlja uvozi znatne količine i iz SAD-a. Prema podacima Global Trade Research Initiativea (GTRI), indijski think tank sa sjedištem u Delhiju, Indija je 2024. kupila 7,7 milijardi dolara vrijednih američkih naftnih proizvoda, uključujući 4,8 milijardi dolara sirove nafte, ali je i dalje imala trgovinski deficit s Washingtonom od 3,2 milijarde dolara.

Između 2018./2019. i 2021./2022. Indija je doživjela prvu veliku promjenu u strukturi uvoza nafte.

Uvoz iz Irana i Venezuele – koji je nekad činio 17 posto ukupnog uvoza, odnosno 41 milijun tona – ukinut je. Njihovo su mjesto zauzeli tradicionalni dobavljači poput Iraka, Saudijske Arabije i UAE-a, navodi studija Partha Mukhopadhyaya iz Centra za istraživanje politika (Centre for Policy Research) u Delhiju. Ove su dvije zemlje bile pod teškim sankcijama, što je Indiji onemogućilo nastavak uvoza, piše BBC.

S ratom u Ukrajini, uvoz ruske nafte eksplodirao je s četiri milijuna tona u 2021./2022. na više od 87 milijuna tona u 2024./2025.

Taj je rast potaknut popustima koje je Rusija nudila nakon zapadnih sankcija, čime je njezina nafta postala znatno privlačnija indijskim rafinerijama.

Devet milijardi dolara uštede

Nakon 2021./2022., ruska je nafta u prosjeku imala popust od 14,1 posto u 2022./2023. i 10,4 posto u 2023./2024., čime je Indija uštedjela oko 5 milijardi dolara godišnje – odnosno 3–4 posto troška za uvoz sirove nafte.

Dok je udio “zaljevske trojke” – Iraka, Saudijske Arabije i UAE-a – pao za 11 postotnih bodova, njihove su se stvarne količine zadržale, jer je ukupni indijski uvoz porastao s 196 na 244 milijuna tona.

Najveći pad osjetili su SAD, Brazil, Kuvajt, Meksiko, Nigerija i Oman, čiji se uvoz prepolovio, kao i “ostatak” od 31 manjih dobavljača. Nekolicina, poput Angole i Južne Koreje, uspjela je zadržati izvoz, a čak se i Venezuela djelomično vratila na tržište.

“Povećanje uvoza iz Rusije popraćeno je padom uvoza iz mnogih drugih zemalja, od kojih su neke zabilježile drastičan pad izvoza u Indiju,“ kaže Mukhopadhyay.

“Drugim riječima, rast Rusije dogodio se na račun gotovo svih ostalih.”

Za Indiju, uštede od popusta na rusku naftu možda su skromne – manje od jedan posto ukupnog indijskog uvoza robe i usluga vrijednog 900 milijardi dolara – ali i dalje znače devet milijardi dolara godišnje.

“Kad bi Indija zaustavila kupnju ruske nafte, svjetske bi cijene mogle porasti, poništavajući te uštede i dodatno povećavajući troškove uvoza – ne samo za Indiju, već i globalno. Učinak je taj da je kupnja ruske nafte s popustom pomogla Delhiju da zaštiti svoje gospodarstvo, ali i da tiho stabilizira globalne cijene”, objašnjava Mukhopadhyay.

Cijene nafte su pale 27 posto ove godine, s 78 na 59 dolara po barelu – što pokazuje veću nestabilnost nego što bi izazvao prekid indijskog uvoza ruske nafte. Slaba globalna potražnja također olakšava drugim zemljama nadomjestiti 4–5 posto svjetske proizvodnje koju predstavlja indijski uvoz, kaže Mukhopadhyay. .

Pred Indijom težak izbor

Bivši indijski trgovinski dužnosnik i čelnik GTRI-ja, Ajay Srivastava, kaže da ruska nafta Indiji nudi stabilnost cijena i kompatibilnost s rafinerijama.

“Većina indijskih rafinerija podešena je za preradu težih vrsta sirove nafte, poput ruske mješavine Urals. Zamjena te vrste lakšom američkom naftom iz škriljevca zahtijevala bi skupe preinake i smanjila bi prinose dizela i kerozina”, objašnjava Srivastava.

Za Delhi, dilema je jasna: ili nastaviti kupovati rusku naftu s popustom i riskirati američke mjere odmazdne ili se prebaciti na skuplje sorte iz Bliskog istoka i SAD-a i time suočiti s višim domaćim cijenama goriva.

Kako Washington pojačava pritisak, Indija se našla pred teškim izborom – odgođeni trgovinski sporazum između Indije i SAD-a visi o koncu, a odluka između kratkoročnih dobitaka i dugoročnih troškova mogla bi odrediti sljedeću fazu bilateralnih odnosa.