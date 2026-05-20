Austrijski OMV otvorio novo plinsko polje u blizini Beča

Austrijska energetska grupa OMV otvorila je novo plinsko polje u blizini Beča, signalizirajući pojačano oslanjanje Austrije na domaću proizvodnju.

Plinsko polje u blizini gradića Wittaua istočno od austrijskog glavnog grada najveće je nalazište plina u Austriji u 40 godina, navodi OMV.

Polje na dubini od 5.000 metara sadrži iskoristivih oko 48 teravatsati plina, odnosno 28 milijuna barela ekvivalenta nafte.

Austrija godišnje troši oko 75 teravatsati plina i domaćim resursima pokriva oko sedam posto potrošnje. Novo plinsko polje trebalo bi u početnoj fazi povećati taj udio na 10 posto, a u konačnici na 14 posto.

OMV će u prvoj fazi u projekt uložiti 150 milijuna eura, navodi novinska agencija APA.

Novo plinsko polje nije u raskoraku sa ciljem dekarbonizacije gospodarstva, usvrdio je generalni direktor OMV-a Alfred Stern.

Domaća “predstavlja signal za uvjete poslovanja u Austriji”, objasnio je Stern, uz napomenu da “funkcionalna tranzicija energetskog sustava i sustava grijanja zahtijeva pouzdanost i stabilna prijelazna rješenja”.

Kancelar Christian Stocker rekao je da je novo plinsko polje strateški važno za Austriju.

Bolje je, po Stockerovim riječima, da Austrija vadi domaće resurse, poštujući domaće društvene i standarde zaštite okoliša, i da otvara radna mjesta “nego da razvijamo nove ovisnosti, prema kome god”, citira APA riječi austrijskog kancelara.

Početkom godine državna tajnica za energetiku Elisabeth Zehetner izjavila je da Austrija nakon obustave uvoza plina iz Rusije nastoji izbjeći preveliku ovisnost o američkom LNG-u, strahujući od ponavljanja problema ovisnosti o plinu jednog dobavljača.

„SAD je danas nepredvidljiv pa mi u Austriji stvarno jako vodimo računa da LNG nabavljamo iz više izvora“, rekla je sredinom veljače državna tajnica za energetiku.

„Domaća proizvodnja pouzdanija je od bilo kakvog uvoza… ali znamo da ćemo još desetljećima biti ovisni o plinu. Pitanje je samo kako ćemo živjeti s tom ovisnošću”, rekla je tom prilikom Zehetner.

Austrija se, prema njezinim riječima, nada da će više plina uvoziti iz Afrike, plinovodom Transmed preko Italije.

Beč priželjkuje i veći uvoz s rumunjskog polja Neptun Deep u Crnom moru koje razvija OMV, s planiranim početkom proizvodnje u idućoj godini.

Austrija već uvozi plin iz Norveške, SAD-a i Katara.

