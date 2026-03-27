Ulazi li Europa u najgoru plinsku krizu od 2022.?

Cijene plina u Europi porasle su za 70%, a zalihe plina sve su manje. Prekidi u opskrbi i rastuća inflacija izazivaju strahove od ponavljanja energetske krize iz 2022. godine.

Cijena plina na nizozemskoj burzi TTF skočila je s 38 eura po megavat-satu na 54 eura od početka mjeseca, što je povećanje od 70%.

Europa je u ovu krizu ušla već u krhkom položaju.

Podzemno skladištenje plina iznosilo je samo 28,4%, ili 325 teravat-sati, zaključno s 24. ožujkom – 5 postotnih bodova ispod istog datuma prošle godine i znatno ispod petogodišnjeg sezonskog prosjeka, prema Kyos European Gas Analytics.

Njemačka je među najizloženijima, s kapacitetima popunjenima samo 22,3%, što je pad od gotovo 7 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu. Francuska je slično pozicionirana s 22,1%.

Nizozemska je najkritičniji slučaj na kontinentu: skladištenje je tamo palo na samo 6,0% ili 9 TWh – manje od trećine prošlogodišnje razine i znatno ispod povijesnog minimuma za ovo doba godine.

Portugal ulazi u krizu s 85,3% napunjenih spremnika, dok Španjolska ima 55,5% – obje zemlje imaju koristi od veće infrastrukture za uvoz LNG-a, manje ovisnosti o plinu u svom miksu električne energije i izgradnje obnovljivih izvora energije koji su strukturno smanjili njihovu izloženost promjenama veleprodajnih cijena plina.

Koje su zemlje EU su najviše izložene plinskom šoku?; Izvor: GIE AGSI+ · 24. – 25. ožujka 2026.

Koliko bi mogle porasti cijene plina u Europi?

Katar – drugi najveći svjetski izvoznik LNG-a s 84 milijarde kubičnih metara godišnje i ključni dobavljač državama članicama EU, uključujući Italiju, Belgiju i Španjolsku – potvrdio je da više ne može ispunjavati ugovorne obveze nakon iranskih napada ranije ovog mjeseca na industrijski grad Ras Laffan.

Popravak oštećenog kapaciteta mogao bi trajati i do pet godina.

U izvješću od 22. ožujka, Goldman Sachs je povisio svoju prognozu TTF-a za drugo tromjesečje 2026. na 72 €/MWh sa 63 €/MWh, upozoravajući da će europska skladišta morati privući LNG terete dalje od konkurentskih azijskih kupaca kako bi se adekvatno napunila prije sljedeće zime.

Nepovoljan scenarij – u kojem bi energetski tokovi iz Hormuza ostali smanjeni deset tjedana umjesto šest – mogao bi podići prosjek TTF-a za ljeto 2026. iznad 89 €/MWh, prema banci.

U izrazito nepovoljnom scenariju, koji uključuje veću dugoročnu štetu na katarskoj infrastrukturi, TTF bi mogao biti iznad 100 €/MWh tijekom ljetnih mjeseci.

Anketa energetskih analitičara koju je proveo Montel News daje još oštrije brojke o tim rizicima.

Ako Hormuški tjesnac ostane zatvoren tri mjeseca, ugovor o TTF-u za prethodnu godinu mogao bi porasti na oko 90 €/MWh, prema Wood Mackenzieju i Montel Analyticsu.

Ole Hvalbye, analitičar roba u švedskoj banci SEB, upozorava da bi se cijene u tom scenariju mogle kretati od 115 do 155 eura/MWh, budući da bi se s globalnog tržišta povuklo otprilike 28,6 milijardi kubičnih metara LNG-a.

Šestomjesečno zatvaranje, sugerira anketa, podiglo bi prosječni TTF na gotovo 160 €/MWh, s cijenama koje se potencijalno kreću između 145 € i 240 €/MWh, a popunjavanje skladišta za sljedeću zimu postalo bi “gotovo nemoguće”.

TTF je dosegao vrhunac od 345 €/MWh u kolovozu 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Što to znači za račune za energiju u kućanstvu

Za europska kućanstva šok je stvaran, ali se neravnomjerno prenosi na račune za energiju.

Talijanski regulator ARERA odredio je robnu komponentu za zaštićene kupce na 35,21 €/MWh za veljaču – ali je upozorio da ta brojka još ne odražava porast cijena nakon eskalacije.

Cijene električne energije također rastu, jer viši troškovi plina utječu na veleprodajna tržišta električne energije, ali utjecaj je manje izražen na maloprodajnoj razini.

“Tržište električne energije već uključuje dio plinskog šoka“, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Euronews, Giuseppe Moles, glavni izvršni direktor Acquirente Unico, talijanskog javnog tijela koje upravlja opskrbom energijom za kupce na reguliranom tržištu.

Iako je Italija u boljem položaju od prosjeka EU, s razinom skladištenja plina od 43,9%, Moles je upozorio da je neposredna prijetnja cijena, a ne fizička nestašica.

Italija već povećava opskrbu plinom iz Alžira, koji je najveći talijanski dobavljač plina putem plinovoda.

Moles je taj potez opisao kao racionalan i važan izbor, ističući ulogu Alžira u jačanju sigurnosti opskrbe.

“Alžir može ublažiti utjecaj na Italiju, ali ne može sam neutralizirati učinke sistemske krize u Zaljevu“, rekao je, naglašavajući kako poremećaji oko Hormuškog tjesnaca i dalje oblikuju globalne cijene energije izvan bilo kojeg pojedinačnog bilateralnog odnosa.

“Ne bih očekivao ponavljanje scenarija iz 2022., već fazu pojačane volatilnosti s održivim skokovima cijena. Mnogo toga će ovisiti o otpornosti ponude i putanji globalne potražnje u nadolazećim mjesecima“, rekao je Moles.

Kakav bi mogao biti utjecaj na inflaciju?

Goldman Sachs očekuje da će inflacija u eurozoni u ožujku porasti na 2,7% u odnosu na prethodnu godinu – što je oštar porast s 1,89% u veljači, gotovo u potpunosti potaknuta energijom, za koju se predviđa da će se u jednom mjesecu kretati s -3,1% na +5,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Srednjoročna putanja se jednako naglo promijenila: Goldman Sachs sada predviđa da će ukupna inflacija u prosjeku iznositi 2,9% tijekom 2026. i dosegnuti vrhunac od 3,2% u drugom tromjesečju, putanja koja bi se na početku godine smatrala rizikom od pada inflacije.

Očekuje se da će temeljna inflacija, koja isključuje energiju i hranu također porasti, dosegnuvši 2,5% u trećem tromjesečju, jer se troškovi energije počinju odražavati na cijene usluga i troškove prijevoza.

Njemačka se suočava s udarom cijena dizela od otprilike 25% na mjesečnoj razini od kraja ožujka, dok je Španjolska djelomično ublažila udarac prepolovivši PDV na većinu izvora energije.

“Očekujemo da će se ukupna njemačka inflacija mjerena HICP-om povećati na 3,0% u ožujku s 2,0% u veljači“, rekla je ekonomistica Goldman Sachsa Katja Vashkinskaya.

Što viša inflacija znači za kamatne stope i rast

Za Europsku središnju banku, računica se preokrenula u nekoliko tjedana.

Prije početka rata u Iranu, tržišta su predviđala daljnja smanjenja kamatnih stopa do 2026. godine. Taj je razgovor sada završen.

Goldman Sachs i ABN AMRO očekuju da će Upravno vijeće povećati kamatne stope za 25 baznih bodova na sastanku 30. travnja i ponovno u lipnju, čime će kamatna stopa na depozite dosegnuti vrhunac od 2,5%.

Predsjednik Bundesbanke Joachim Nagel već je javno pozvao na povećanje cijena u travnju ako se pritisci na cijene energije ne smanje.

Prema predviđanjima tržišta, postoji 77% šanse da će ECB ove godine povećati kamatne stope

U nepovoljnom scenariju, Goldman Sachs procjenjuje da će kamatne stope možda morati porasti ukupno za 75-100 baznih bodova; u izrazito nepovoljnom scenariju, čak za 150-200 baznih bodova.

Goldman Sachs je revidirao rast BDP-a eurozone za cijelu godinu na 0,7% – gotovo polovicu putanje prije sukoba – jer stroži financijski uvjeti pogoršavaju šok potražnje zbog viših računa za energiju.

Kompozitni PMI eurozone za ožujak bio je tek nešto iznad stagnacije, a ulazni troškovi rasli su najbržim tempom u tri godine.

“ECB više nije u dobroj poziciji“, rekao je Chris Williamson, glavni ekonomist S&P Globala, o bljeskaličnom PMI-ju za ožujak 2026.

Je li ovo jednako loše kao 2022.?

“Još ne”, prema Billu Divineyju, voditelju makro istraživanja u ABN AMRO-u.

“Šok vjerojatno neće biti ni približno velik kao energetska kriza iz 2022.-2023. koja je rezultat ruske invazije na Ukrajinu i neće pogoditi gospodarstva eurozone tako ravnomjerno kao tada.”

Najjasniji znak toga je na tržištima električne energije: dok su cijene plina porasle za 80% od početka godine, prosječne veleprodajne cijene električne energije za pet najvećih gospodarstava eurozone jedva su se promijenile od izbijanja sukoba i ostaju oko 14% niže od početka godine.

To razdvajanje odražava ubrzanje izgradnje obnovljivih izvora energije u Europi od 2022. i povratak francuske nuklearne flote u puni kapacitet.

Fiskalni odgovor vjerojatno će biti i ograničeniji: vlade su ograničenije, tržišta obveznica manje opraštaju, a kreatori politika svjesniji su nego što su bili 2022. inflacijskih rizika koji dolaze s neciljanom energetskom podrškom.

Kriza iz 2022. bila je sistemski šok koji je otkrio svaku ranjivost koju je Europa izgradila tijekom desetljeća jeftinog ruskog plina. Ova je ciljanija i neujednačenija i može se njome bolje upravljati.

Pitanje je koliko će to dugo ostati istina.