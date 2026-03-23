Iran negira “produktivne” razgovore koje je Trump hvalio, optužuje ga za manipuliranje tržištima

Nakon što je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak izjavio da su SAD i Iran vodili “produktivne razgovore” koji bi mogli dovesti do “potpunog i sveobuhvatnog rješenja” njihovog sukoba, što je snizilo cijene nafte i potaknulo tržišta, iranski dužnosnici su zanijekali da se išta dogodilo, tvrdeći da Trump pokušava smanjiti cijene energije i “kupiti vrijeme”.

U objavi na Truth Socialu predsjednik je napisao da su se tijekom prethodna dva dana odvili “VRLO DOBRI I PRODUKTIVNI RAZGOVORI U VEZI S POTPUNIM I SVEOBUHVATNIM RJEŠENJEM NAŠIH NEPRIJATELJSTAVA NA BLISKOM ISTOKU”.

Trump je rekao da je naredio Pentagonu da odgodi vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na pet dana.

Kako je Trumpova objava utjecala na tržišta?

Indeks Dow Jones Industrial Average, koji je u predtrgovanju porastao za više od 1.100 bodova, nakon otvaranja tržišta u ponedjeljak ujutro porastao je za 1,7%. S&P 500 i Nasdaq skočili su za 1,5% odnosno 1,6%, pri čemu je pozitivan pomak u ponedjeljak označio oporavak oba indeksa nakon što su zabilježili četvrti uzastopni tjedan gubitaka. Dow i Nasdaq prošli su tjedan bili blizu područja korekcije, odnosno situacije kada je tržište u padu od 10% u odnosu na svoj nedavni vrhunac, pri čemu je Dow bio u minusu 8,6%, a Nasdaq 8,7%. Brent, međunarodni referentni standard za naftu, pao je za gotovo 7% na ispod 100 dolara, nakon što je prošli tjedan dosegnuo i 112 dolara. Američki referentni West Texas Intermediate također je pao za 7% na nešto manje od 91 dolar, nakon što je ranije pao ispod 85 dolara.

Što znamo o Trumpovu ranijem ultimatumu?

U objavi na Truth Socialu u subotu navečer Trump je napisao da će, ako Iran u roku od 48 sati ne “POTPUNO OTVORI, BEZ PRIJETNJI” Hormuški tjesnac, američka vojska “udariti i uništiti njihove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE!”. Rok je trebao isteći u ponedjeljak navečer, a Iran je upozorio da će uzvratiti na takav napad ciljanjem energetskih i postrojenja za desalinizaciju vode u susjednim zaljevskim zemljama koje su saveznici SAD-a.

Trumpova objava nije precizirala tko pregovara u ime Irana, a nije odmah jasno ni sudjeluje li Izrael u pregovorima.

U roku od nekoliko sati iransko ministarstvo vanjskih poslova zanijekalo je da je održalo razgovore sa SAD-om, tvrdeći da su Trumpove izjave “dio nastojanja da se smanje cijene energije i kupi vrijeme za provedbu njegovih vojnih planova”, izvijestio je Associated Press, pozivajući se na iranski državni medij.

“Iako su postojale inicijative regionalnih zemalja za smanjenje napetosti, iranski odgovor bio je jasan: Iran nije započeo rat i svi takvi zahtjevi trebaju biti upućeni Washingtonu”, poručilo je ministarstvo.

Siladitya Ray, Ty Roush, novinari Forbesa