Zlato je imalo najgori tjedan od rujna 2011. Može li smirivanje situacije u Iranu promijeniti negativan trend?

Zlato, srebro i platina nastavili su u ponedjeljak nedavni pad, ali su se snažno oporavili nakon početnih oštrih gubitaka, potaknuti novim nadama u smirivanje sukoba u Iranu.

Cijena spot zlata u ponedjeljak ujutro pala je za više od pet posto, na 4262,50 dolara, prije nego što se oporavila na 4412 dolara u 11:40 po londonskom vremenu.

Takve nagle oscilacije uslijedile su nakon objave predsjednika Donalda Trumpa da će SAD odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu nakon “dobrih i produktivnih” razgovora između dviju zemalja.

Terminski ugovori na zlato bili su oko četiri posto u minusu, na 4392 dolara, nakon što su ranije pali gotovo 10 posto.

Plemeniti žuti metal prošlog je tjedna izgubio gotovo 10 posto, bilježeći najlošiji rezultat od rujna 2011. Od rekordnih 5594,92 dolara po unci, dosegnutih krajem siječnja, spot zlato sada je u minusu oko 25 posto.

Spot cijena srebra pala je 8,3 posto, na 62,24 dolara, što je najniža razina od početka godine i gotovo upola manje u odnosu na 117 dolara od 28. veljače, kada je započeo rat u Iranu. Terminski ugovori na srebro u ponedjeljak su bili niži za 11,7 posto, na 61,66 dolara. Pad se proširio i na ostale plemenite metale: terminski ugovori na platinu potonuli su 10,6 posto, na 1760,90 dolara, dok je paladij pao 6,7 posto, na 1347,50 dolara, piše CNBC.

Povlačenje iz zlata, koje se tradicionalno smatra ključnim sigurnim utočištem u razdobljima tržišnih nestabilnosti, odražava prevladavajuće “risk-off” raspoloženje na tržištima, dok sukob u Iranu dodatno pojačava zabrinutost oko inflacije i rasta cijena energije.

Izgledi za rast kamatnih stopa kao posljedica rata mogli bi povećati privlačnost državnih obveznica među investitorima, na štetu plemenitih metala koji ne nose prinos. Unatoč tome, prinosi na državne obveznice u eurozoni ponovno su rasli u ranoj trgovini u ponedjeljak, dok je najnovija eskalacija sukoba dodatno suzila prostor za sigurna ulaganja.