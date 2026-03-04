Zastoj u zračnom prometu u Dubaiju prijeti novim oscilacijama cijena zlata i srebra

Prizemljeni letovi zbog rata u Iranu poremetili su globalni transport zlata i srebra preko Dubaija, ključnog tranzitnog čvorišta za plemenite metale između Afrike, Europe i Azije.

Globalni tokovi zlata i srebra suočavaju se s velikim poremećajima jer rat na Bliskom istoku zaustavlja većinu zračnog prometa prema Dubaiju i iz njega, što bi, prema riječima trgovaca, moglo izazvati dodatnu volatilnost cijena koje su već ove godine snažno oscilirale.

Dubai je jedno od vodećih svjetskih središta za trgovinu zlatnim polugama te je prošle godine sudjelovao u oko 20 posto globalnih tokova zlata. To uključuje i zlato iskopano u Africi koje se potom rafinira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i tokove iz Europe prema Aziji koji prolaze kroz Dubai.

Trgovci i analitičari upozoravaju da bi dulji prekidi u transportu zlata i srebra mogli pogurati regionalne cijene na azijskim tržištima i povećati volatilnost na tržištu metala koji su nedavno zabilježili pad nakon povijesno snažnog uzlaznog ciklusa, piše Financial Times.

“Dostupnost zlata postala je razlog za zabrinutost nakon obustave letova s Bliskog istoka”, rekao je John Reade, viši tržišni strateg u Svjetskom vijeću za zlato. Dodao je da je upravo to razlog zbog kojeg su domaće cijene u Indiji naglo porasle – s približno 50 dolara ispod londonske referentne cijene po trojskoj unci u petak do razine londonskih cijena u ponedjeljak.

Drugi najveći izvoznik zlata

Cijena zlata pala je oko tri posto ovog tjedna na približno 5100 dolara po trojskoj unci, ali je i dalje gotovo 20 posto viša nego na početku godine.

Prema carinskim podacima, Dubai je 2024. bio drugi najveći svjetski izvoznik zlata, a Indija je bila najveće odredište za njegove pošiljke.

Rhona O’Connell, direktorica analize tržišta u tvrtki StoneX, rekla je da će Indija vjerojatno biti najviše pogođena poremećajima u Dubaiju, jer je emirat ključna tranzitna točka za plemenite metale namijenjene indijskom tržištu.

“U kratkom roku ljudi će se moći snaći i pronaći alternativne rute, ali ako ovo potraje dugo, sve je moguće”, rekla je O’Connell.

“Trenutačno se zrakom ništa ne transportira”, rekao je jedan trgovac zlatom, dodajući da se nada kako poremećaj neće dugo trajati. Zlato se obično prevozi kao teret na putničkim avionima, u količinama do pet tona, što pri trenutačnim cijenama vrijedi oko 830 milijuna dolara.

Blokirani na Heathrowu

Neke logističke kompanije navele su da su zauzete rješavanjem pošiljki zlata koje su već bile predane zrakoplovnim kompanijama na londonskoj zračnoj luci Heathrow, jer ih avioprijevoznici više ne mogu transportirati.

To je dovelo do niza takozvanih “blokiranih izvoza”; robe koja je već prošla carinsku proceduru i mora se formalno povući prije nego što se može preusmjeriti.

Prema informacijama iz industrije, pošiljke koje polaze iz Londona trenutačno su više problem za srebro nego za zlato. Velike oscilacije cijene srebra ove godine, djelomično potaknute snažnom potražnjom kineskih malih investitora, dovele su do toga da su zalihe u Kini pale na najnižu razinu u posljednjih deset godina.

Kritičari već dugo optužuju Dubai da je odredište za ilegalno zlato, a izvješće nevladine organizacije SwissAid navodi da je kroz Ujedinjene Arapske Emirate 2022. prokrijumčareno zlato vrijedno desetke milijardi dolara.