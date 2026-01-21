Zlato probilo povijesni rekord, strah od carina gura cijenu prema 7000 dolara

Prijetnje povezane s Grenlandom i rastuće geopolitičke napetosti potaknule su snažan bijeg ulagača u zlato, koje je u srijedu dosegnulo novu rekordnu razinu iznad 4800 dolara. Analitičari upozoravaju da bi, uz nastavak globalne nestabilnosti i slabljenje dolara, cijena zlata mogla nastaviti snažan rast.

Cijene zlata u srijedu su se popele iznad 4800 dolara i dosegnule novu rekordnu razinu. Snažan uzlazni trend nastavljen je dok su ulagači, potaknuti prijetnjama carinama iz Bijele kuće i obnovljenim strahovima od globalnog trgovinskog rata, tražili sigurno utočište.

Ovaj snažan rast ponovno je otvorio raspravu među ulagačima o tome koliko cijene još mogu rasti nakon iznimno snažne godine za plemeniti metal.

Nakon rekordne 2025., zlato je u 2026. nastavilo sa zamahom, jer geopolitičke napetosti, pad realnih kamatnih stopa i nastojanja ulagača i središnjih banaka da se diversificiraju izvan dolara, dodatno učvršćuju njegovu ulogu krajnjeg svjetskog utočišta, navode analitičari.

Prognoze postaju sve optimističnije. Analitičari koje je anketirala Londonska udruga tržišta plemenitih metala očekuju da će cijene ove godine porasti iznad 5000 dolara, pozivajući se na očekivanja nižih realnih kamatnih stopa u SAD-u, nastavak popuštanja monetarne politike američke središnje banke te trajnu diversifikaciju središnjih banaka izvan dolara, piše CNBC.

Zlato ostaje u fokusu

Julia Du, viša strateginja za robu u ICBC Standard Banku, smatra da bi cijena zlata mogla porasti i do 7150 dolara.

“Zlato ostaje glavna priča nakon rekordne 2025. godine”, navela je LBMA u svom istraživanju prognoza. Goldman Sachs također je ponovio svoj optimistični stav, nazvavši zlato investicijom s najvećim stupnjem povjerenja, potaknutom promjenom strukture kupaca tog metala.

“Zlato ostaje naša investicija s najvećim stupnjem povjerenja, a naša osnovna procjena cijene do kraja ove godine iznosi 4900 dolara”, rekao je Daan Struyven, supredsjednik globalnih istraživanja robnih tržišta u Goldman Sachsu.

Istaknuo je da su kupnje središnjih banaka poticale rast cijena u 2023. i 2024. godini, dok se uzlet ubrzao u 2025. kako je rasla potražnja privatnog sektora.

“Privatni ulagači počinju se diversificirati u zlato kroz različite kanale”, rekao je u srijedu na medijskom brifingu, navodeći priljeve u ETF-ove kao jedan od jasnih dokaza te promjene, iako je teško razlučiti maloprodajnu potražnju od institucionalnih tokova.

Ovo nije vrhunac

Prema Goldman Sachsu, potražnja je u najvećoj mjeri dolazila od društava za upravljanje privatnim bogatstvom, upravitelja imovinom, hedge i mirovinskih fondova.

Za mnoge zagovornike rasta cijene zlata geopolitika i dalje predstavlja ključnu pozadinu. Nicky Shiels, voditeljica strategije za metale u MKS PAMP-u, smatra da se trenutačni ciklus ne može usporediti sa špekulativnim vrhuncem. Očekuje da će cijene zlata ove godine dosegnuti 5400 dolara.

“Prošla godina bila je povijesna, svojevrsni događaj koji se događa jednom u sto godina na tržištima plemenitih metala, u kojem se cijena srebra praktički udvostručila”, rekla je.

“Zlato je poraslo za 60 posto, pa nećemo vidjeti ponavljanje takvih dobitaka, ali 5400 dolara predstavlja solidan godišnji rast od 30 posto”, dodala je. “Ovo je sekularni trend. Ovo nije eksplozija cijena na vrhuncu robnog ciklusa.”

Geopolitičke napetosti, tvrdi ona, ne blijede u pozadini. Nedavne žarišne točke, uključujući američke poteze u Venezueli i nastojanja Washingtona da učvrsti kontrolu nad Grenlandom, dodatno su produbile bijeg ulagača u zlato.

“Ulazimo u svijet u kojem postoji snažna potreba da se u ovom desetljeću osiguraju ključni metali i sirovine”, zaključila je Shiels.