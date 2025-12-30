Švicarska i dalje najpoželjnije utočište: Bogataši iz jednog dijela svijeta masovno sele imovinu i zlato

Unatoč slabljenju bankarske tajne i snažnim međunarodnim pritiscima na offshore financije, Švicarska nije izgubila status sigurne luke za bogataše. Prema podacima Boston Consulting Groupa, zemlja je i 2024. ostala najveće globalno središte za offshore bogatstvo, s imovinom pod upravljanjem od 2,74 bilijuna dolara.

Švicarske privatne banke proširuju timove usmjerene na Aziju unutar same zemlje, nakon snažnog porasta preporuka i upita iz te regije tijekom protekle dvije godine.

Bankari navode da azijski uredi za upravljanje obiteljskom imovinom i iznimno bogati pojedinci sve češće premještaju novac u Švicarsku, tražeći izravne odnose s bankama i sigurno utočište za imovinu, uključujući fizičko zlato pohranjeno u trezorima, piše Financial Times.

Klijenti žele da se njihova ulaganja pravno evidentiraju i čuvaju u Švicarskoj, čak i ako žive i rade drugdje, kažu bankari.

Imovina se vraća u švicarske banke

Konkurenstki centri poput Hong Konga, Singapura i Dubaija posljednjih godina rastu bržim tempom. Prema BCG-u, Hong Kong je prošle godine imao 2,65 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem, dok je Singapur upravljao s 1,92 bilijuna dolara.

Ipak, ta dva azijska financijska središta postala su ključna lovišta za švicarske privatne banke, služeći kao brzo rastući izvori novih klijenata, a velik dio te imovine na kraju se vraća u Švicarsku.

Prema podacima Banke za međunarodna poravnanja (BIS) i Švicarske narodne banke (SNB), iznosi depozita stanovnika Hong Konga i Singapura posljednjih su godina snažno porasli.

Većina klijenata i dalje vodi svoje račune u Aziji, no udio onih koji su zainteresirani za Švicarsku raste, rekao je Omar Shakur, glavni izvršni direktor za azijske privatne klijente u privatnoj banci Lombard Odier.

“U prošlosti je vrlo malo klijenata tražilo dodatno vođenje računa u Švicarskoj. Sada ih sve više pita mogu li imati račun u Švicarskoj. Ovo je nova dimenzija koja tek počinje”, rekao je. Ta promjena označava prekid s desetljećem u kojem su blizina i praktičnost učinili Hong Kong i Singapur prirodnim središtima azijskog bogatstva.

Smanjivanje rizika

Mnoge švicarske banke proširile su svoje poslovanje u Aziji tijekom posljednja dva do tri desetljeća kako bi opslužile rastući broj bogatih pojedinaca u regiji, pritom pomažući u razvoju modela privatnog bankarstva u Aziji.

No bankari ističu da su politički potresi u regiji, poput uvođenja strogog novog zakona o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu 2019. godine, a potom i ruske invazije na Ukrajinu, pojačali zabrinutost među bogatim Azijcima oko sigurnosti njihove imovine.

Christian Frie, voditelj poslovanja za Aziju i Pacifik u Švicarskoj u LGT Private Bankingu, rekao je da je Švicarska postala “preferirano središte za vođenje računa” za azijske klijente izvan regije.

“Većina azijskih klijenata koje vidimo raspoređuje oko 10 do 15 posto imovine izvan regije, a u nekim slučajevima i više. Kada biraju lokaciju izvan Azije, najčešće odaberu Švicarsku”, rekao je Frie.