Švicarski proizvođač čokolade očekuje znatno niže cijene kakaovca

Švicarski proizvođač čokolade i kakaa Barry Callebaut očekuje znatno niže cijene kakaovca do kraja godine, pokazalo je poslovno izvješće.

Uz čokoladu Barry Callebaut proizvodi i pripravke od kakaa za ugostiteljstvo i za proizvođače pralina i čokolatijera.

Cijene kakaovca bile su u fiskalnoj godini 2024/2025. više u prosjeku za 27,1 posto nego u 2023/2024., uz slabiji urod u zapadnoj Africi od veljače, koji su tek djelomice nadoknadili pozitivni trendovi u drugim zemljama, posebno u Ekvadoru.

Od rujna 2023. do kraja kolovoza ove godine kakaovac je na tržištima poskupio 82 posto, pokazuje prezentacija.

Potražnja za kakaovcem zamjetno je pak oslabila u razdoblju od travnja do kolovoza, što se očituje i u smanjenom obujmu mljevenja u proljetnim mjesecima.

Prije pola godine švicarska tvrtka bila je prognozirala da će cijene kakaovca na kraju ove kalendarske godine iznositi 5.700 funti (7.423 dolara) po toni. Sada pak procjenjuju da će iznositi 4.400 funti.

Istu cijenu očekuju i u prosincu 2026. godine, a još prije šest mjeseci bili su prognozirali da će tona kakaovca stajati 5.150 funti.

U fiskalnoj godini 2024/2025. tvrtka je prodala nešto više od dva milijuna tona čokolade, za 6,8 posto manje nego u 2023/2024.

Prihod joj je pak poskočio za čak 42,2 posto, na 14,8 milijardi švicarskih franaka (15,90 milijardi eura) zbog viših cijena kakaovca koje su prebacili na kupce.

Operativna dobit (EBIT) porasla je za 42,4 posto na 635,1 milijun franaka.

Callebaut se želi etablirati i na tržištu čokolade bez kakaa te surađuje s njemačkom tvrtkom Planet A Foods, koja već proizvodi alternativu čokoladi ChoViva, napravljenu od sjemenki suncokreta, napominje novinska agencija dpa.