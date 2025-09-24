Kako čuvati vino kod kuće: Savjeti za crna, bijela i pjenušava vina

Sommelieri odgovaraju na najčešće postavljana pitanja o čuvanju vina. Od idealne temperature do toga zašto bi vino trebalo čuvati na tamnim mjestima.

Skladištenje vina može se činiti kao jednostavan zadatak. Međutim, brzo shvatite da je cijela priča puno složenija.

“Odgovarajuća temperatura i uvjeti skladištenja izuzetno su važni za kvalitetu vina tijekom duljeg vremenskog razdoblja“, kaže Jessica Dux, sommelierka u luksuznom Grand Lakes Orlando Resortu.

Jedan od ključnih čimbenika koje treba uzeti u obzir je stanje čepa. Ovisi o nekoliko optimalnih uvjeta, uključujući temperaturu, vlažnost, izbjegavanje izravne sunčeve svjetlosti i pravilno naginjanje boce tijekom skladištenja.

Idealne temperature za čuvanje vina

Idealna temperatura za čuvanje vina ovisi o vrsti vina. Jessica Dux preporučuje da se šampanjac hladi na temperaturi između 4°C i 10°C, bijelo vino između 7°C i 13°C, a crno vino između 13°C i 18°C.

“Najveća prijetnja vinu su promjene temperature“, kaže Camille Siren, direktorica brenda Goguette, francuskog proizvođača hladnjaka za vino dizajniranih da kolekcionarima pruže preciznu kontrolu temperature. “Čak i male varijacije mogu poremetiti arome i promijeniti okus vina“, kaže.

“Općenito, treba izbjegavati krajnosti”, dodaje Megan Brody, direktorica vina u Archer Roose Wines.

“Ako se vino skladišti u pretoploj okolini, može doći do ubrzane oksidacije. Vino se kuha i ono počinje imati okus kuhanog voća, grožđica ili jednostavno postaje bljutavo i bezkarakterno“, objašnjava Brody.

S druge strane, treba izbjegavati niske temperature. Može isušiti čep ili uzrokovati pojavu kristala vina (kristala tartarata) – što je prirodna pojava, ali može zbuniti prosječnog potrošača.

Pravilno skladištenje vina u limenkama na optimalnoj temperaturi također je vrlo važno, jer toplina može ubrzati razgradnju unutarnje obloge limenke i uzrokovati pojavu neželjenih aroma u vinu“, kaže Megan Brody.

“Crvena vina najbolje pokazuju svoj karakter kada se poslužuju na temperaturi između 14°C i 18°C“, kaže Camille Siren.

“Svježina bijelih vina dolazi do izražaja na temperaturi između 8°C i 12°C, dok su pjenušava vina najživahnija kada se poslužuju na 6°C do 10°C“, dodaje.

Zašto kuhinjski hladnjak nije idealan za čuvanje vina

“Hladnjaci su previše hladni i napravljeni za čuvanje hrane, a ne vina“, objašnjava Siren. Iako stavljanje boce u hladnjak 20 minuta prije obroka ili čak nekoliko dana prije konzumacije nije problem, stručnjaci preporučuju da se vino ne čuva u hladnjaku dulje od mjesec dana.

Ako je okolina prehladna, čep se može osušiti, što povećava rizik od kvarenja vina.

Vinski hladnjaci izvrsni su za kratkotrajno skladištenje vina – idealno je do godinu dana.

Ako je plan skladištenja nekoliko godina, bolje je uložiti u dugoročno rješenje za skladištenje vina.

Neka od rješenja su profesionalni vinski podrumi ili specijalizirani sustavi. Ako netko želi uložiti u hladnjak za vino, Siren objašnjava da postoje različiti modeli, ovisno o potrebama.

Korištenje trozonskog hladnjaka omogućuje hladniju zonu za bijela vina, odvojenu temperaturu za šampanjac i pjenušava vina. Sve boce mogu se čuvati na jednom mjestu, ali u idealnim uvjetima.

“Vlažnost je ključna za održavanje čepa u savršenom stanju“, kaže Dux. Ako je skladišni prostor previše suh, čep se može osušiti, a ako je previše vlažan, može upiti previše vlage i tako loše regulirati temperaturu vina.

“Kisik je dobar za vino, ali u malim količinama i postupno. Dobar čep usporava oksidaciju vina tijekom vremena. Ali ako je čep oštećen, previše kisika može potpuno uništiti vino“, dodaje Dux.

Zato Brody preporučuje da vino čuvate u prostoru gdje je vlažnost zraka između 60 i 70%.

Izbjegavajte izlaganje vina svjetlu

Izbjegavajte izlaganje svoje vinske kolekcije sunčevoj svjetlosti iz istog razloga zašto je važno držati vino na pravoj temperaturi – UV zrake mogu izazvati kemijske reakcije koje narušavaju kvalitetu vina.

Iako su mnoge boce vina tamne boje jer to pogoduje starenju, to nije uvijek slučaj. “Ne možete kontrolirati boju boce, ali možete kontrolirati gdje čuvate vino. Držite ga dalje od prozora i svjetla“, kaže Dux, koja svoj stalak za vino drži u ormaru.

Dodaje zanimljivu činjenicu: “Prestižni šampanjac Crystal koristi prozirne boce, ali se prodaju u narančastom omotu koji reflektira svjetlost i tako omogućuje bolje uvjete odležavanja.“

Vino ne biste trebali čuvati na kuhinjskoj polici dulje od tjedan dana, jer ga to izlaže svjetlu, toplini i stalnim promjenama temperature, kaže Siren.

Ovi uvjeti mogu brzo pokvariti vino, stoga nemojte riskirati držeći ga izloženo.

Jiliian Dara, suradnica Forbesa