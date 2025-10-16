Kultni švicarski nož pred najvećim izazovom desetljaća. “Proizvodnja izvan zemlje nije opcija”

Victorinox, koji godišnje proizvede oko 10 milijuna švicarskih noževa te uz njih i kuhinjske i profesionalne noževe, satove i prtljagu, jedna je od mnogih švicarskih tvrtki zabrinutih zbog povećanih troškova poslovanja s Amerikom.

Švicarski proizvođač multifunkcionalnih noževa Victorinox pokušava zadržati stabilne cijene svojih proizvoda u Sjedinjenim Američkim Državama dok istodobno istražuje nova tržišta, nastojeći pronaći način da se prilagodi trgovinskim carinama koje je uveo predsjednik Donald Trump.

Populariziran u SAD-u među vojnicima koji su nakon Drugog svjetskog rata bili stacionirani u Europi, prepoznatljivi crveno-srebrni multifunkcionalni alat proizvodi se u tvornici u Ibachu, u središnjoj Švicarskoj. Tamo se role nehrđajućeg čelika pretvaraju u oštrice koje se zatim zaobljuju keramičkim kamenjem, peku na više od 1000 Celzijevih stupnjeva i naposljetku oštre, piše Reuters.

Victorinox, koji godišnje proizvede oko 10 milijuna švicarskih noževa te uz njih i kuhinjske i profesionalne noževe, satove i prtljagu, jedna je od mnogih švicarskih tvrtki zabrinutih zbog povećanih troškova poslovanja s Amerikom.

Trump je u kolovozu uveo 39-postotne carine na uvoz robe iz Švicarske kako bi smanjio američki trgovinski deficit s tom zemljom.

Svaka pošiljka bit će gubitak

“Ako carine ostanu na snazi, to će biti iznimno izazovna situacija”, rekao je izvršni direktor Carl Elsener, praunuk osnivača tvrtke iz 1884. godine, dodajući da će veći namet tvrtku godišnje stajati oko 13 milijuna dolara.

Sjedinjene Države činile su oko 13 posto od 417 milijuna švicarskih franaka (438 milijuna eura) Victorinoxove prodaje u 2024. godini, a ako carine od 39 posto ostanu, svaka pošiljka u SAD bit će gubitak, rekao je Elsener za Reuters.

Victorinox je reagirao tako što je poslao dodatne zalihe u SAD kako bi izgradio veće rezerve te povećao učinkovitost svojih švicarskih pogona. Tvrtka također razmatra mogućnost da dio poslova poliranja i pakiranja obavlja u SAD-u, čime bi se smanjila carinska vrijednost robe pri uvozu.

“Pokušavamo smanjiti ovisnost o američkom tržištu jačim širenjem na druga tržišta poput Latinske Amerike i Azije”, rekao je Elsener o Victorinoxu, koji u SAD-u zapošljava oko 100 ljudi u prodaji, marketingu i logistici.

Stvaranje zaliha u SAD

Obiteljska tvrtka Victorinox nije jedina koja osjeća pritisak.

Anketa udruženja Swiss Mechanic prošlog mjeseca pokazala je da je 45 posto švicarskih malih i srednjih proizvodnih tvrtki zabilježilo pad narudžbi od uvođenja američkih carina.

Dobitne marže švicarskih tvrtki dodatno se smanjuju zbog 12-postotnog jačanja franka u odnosu na dolar ove godine.

“Naš je prioritet obraniti tržišni udio dok je situacija tako nepredvidiva”, rekao je Elsener i dodao: “Naša trenutna investicija u SAD-u svodi se na to da izbjegnemo poskupljenja i prihvatimo gubitke – to je naša žrtva kako bismo zadržali tržišni udio.”

Victorinox je u veljači i ožujku poslao u SAD dva dodatna 40-stopna kontejnera s oko 200.000 švicarskih noževa te još 200.000 kuhinjskih i profesionalnih noževa.

To bi trebalo osigurati dovoljne zalihe u SAD-u do kraja ove godine, a za neke proizvode i do ožujka sljedeće, čime bi se cijene tamo mogle zadržati stabilnima do 2026. godine.

Moramo ostati “Swiss made”

Victorinox – koji je povećao cijene samo nekih proizvoda – ubrzava automatizaciju i programe učinkovitosti u svom pogonu u Ibachu, gdje i danas radi 25 članova obitelji Elsener.

Tvrtka je razmatrala premještanje dijela proizvodnje u SAD ili drugdje u Europi kako bi ublažila učinak carina, no na kraju je odustala od toga jer bi to zahtijevalo prevelike kapacitete, rekao je Elsener.

Umjesto toga, razmatra ograničene poslove završne obrade u SAD-u – poput čišćenja i pakiranja profesionalnih noževa – čime bi se smanjila carinska vrijednost robe.

Ono što Victorinox ne može učiniti jest proizvoditi svoje proizvode izvan Švicarske, jer da bi proizvod nosio oznaku “Swiss made”, najmanje 60 posto troškova proizvodnje mora nastati u Švicarskoj.

Unatoč svemu, Elsener ostaje optimist.

“Prošli smo kroz Prvi svjetski rat, Veliku depresiju, Drugi svjetski rat, globalnu ekonomsku krizu i naftnu krizu”, rekao je. “Ovo je samo najnoviji izazov, za koji sam siguran da ćemo ga uspješno prevladati.”