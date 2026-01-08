Kako je Maduro tijekom pet godina preselio zlato u Švicarsku

Caracas je tijekom pet godina otpremio 127 tona zlata središnje banke švicarskim rafinerijama, tražeći gotovinu dok se venezuelska dužnička kriza produbljivala.

Prije deset godina, Venezuela je tajno iz rezervi te južnoameričke zemlje isporučila zlato vrijedno gotovo 4,7 milijardi švicarskih franaka (5,05 milijardi eura) s namjerom da ga otopi i proda.

Tijekom pet godina, Venezuela je transportirala 127 tona zlata u Švicarsku, koje je kasnije pratila švicarska carina koja registrira i prijavljuje sav uvoz i izvoz u zemlju.

Švicarska je vodeće međunarodno središte za zlato i po vrijednosti je najveći uvoznik i izvoznik zlata na svijetu.

Ključno za zemlju poput Venezuele koja pokušava unovčiti zlatne poluge iz svojih zlatnih rezervi središnje banke, Švicarska je domaćin nekih od najvećih svjetskih rafinerija. To uključuje Valcambi, PAMP i Argor-Heraeus, uglavnom grupirane u kantonu Ticino, prenosi Euronews.

Rafinerije mogu topiti i prerađivati ​​metale u najviše standarde međunarodno trgovačkih formata te osigurati papirologiju i certifikate koji olakšavaju premještanje i prodaju zlata na globalnim tržištima.

Švicarska vlada prethodno nije objavila podatke o transferu zlata u Venezueli, u skladu s nasljeđem federacije o maksimalnoj financijskoj diskreciji, što je i dalje čini privlačnom i vodećim poslovnim ljudima i autokratski sklonim vođama koji traže mjesto za pohranu ili likvidaciju svoje imovine.

Švicarska javna televizija SRF izjavila je da je Madurova vlada poslala zlato u inozemstvo kao čin očaja kako bi izbjegla državni bankrot, prodavši dio zlata, a dio iskoristivši kao jamstvo za kredite i refinanciranje duga.

Do trenutka kada je Venezuela 2017. godine bankrotirala, zemlja je već bila efektivno isključena iz normalnog refinanciranja i ostala je bez upotrebljive čvrste valute.

U dokumentu Centra za inovacije u međunarodnom upravljanju (CIGI) iz 2017. procijenjeno je da je financijski jaz te godine iznosio više od 15 milijardi dolara (12,84 milijarde eura), s otplatom obveznica od oko 12 milijardi dolara (10,27 milijardi eura), što se povećava na gotovo 20 milijardi dolara (17,1 milijardu eura) ako se uključe plaćanja povezana s Kinom.

Velika količina zlata prodana Turskoj

Venezuela je imala značajan financijski jaz i malo imovine ili političkih opcija da to premosti, prema izvješćima CIGI-ja objavljenim otprilike u vrijeme kada je Maduro zračnom lukom prevozio zlato u Švicarsku.

Prihodi od izvoza nafte, koji su bili i nastavljaju biti glavni izvor dolara za državu, propali su, a CIGI je izjavio da su prihodi od izvoza žalosno nedostatni za podmirivanje ovogodišnjeg servisiranja obveznica.

Prema SRF-u, nakon pretaljivanja, dio venezuelanskog zlata vjerojatno je prevezen u druge zemlje poput Velike Britanije, koja je također ključno međunarodno središte trgovine zlatom, a Venezuela je veliku količinu zlata prodala Turskoj.

U to vrijeme, uvoz u Švicarsku nije kršio nikakve sankcije. Međutim, takve bi transakcije sada bile vrlo malo vjerojatne budući da je Savezno vijeće pooštrilo propise o financijskim transakcijama 2018. nakon što su stupile na snagu velike sankcije protiv Venezuele, usklađujući se s mjerama EU-a.

Dakle, pokušaj sprječavanja državnog bankrota prebacivanjem zlatnih rezervi u inozemstvo uglavnom je propao. Već 2017. Venezuela nije bila u mogućnosti ispuniti svoje obveze i nije mogla ni otplatiti dugove ni platiti odgovarajuće kamate.

Trenutni vanjski dug zemlje procjenjuje se na do 170 milijardi dolara (145,4 milijarde eura), što je jednako dvostrukom iznosu godišnjeg gospodarskog proizvoda zemlje.