Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu

Krovna kompanija poslovnog imperija 50-godišnjeg bivšeg kapetana Engleske, DRJB Holdings, zabilježila je prošle godine rast dobiti za gotovu četvrtinu, na 41,8 milijuna eura. David Beckham je zahvaljujući nizu novih unosnih ugovora s brendovim uprihodio dividendu od 20,7 milijuna eura.

Obitelj Beckham možda je potresao razvikani medijski sukob između Davida, njegove supruge Victorije i sina Brooklyna, no to nimalo nije naštetilo poslovnim interesima patrijarha obitelji, koji je uprihodio dividendu od 20,7 milijuna eura zahvaljujući nizu novih unosnih ugovora s brendovima, piše The Standard.

Krovna kompanija poslovnog carstva 50-godišnjeg bivšeg kapetana Engleske, DRJB Holdings, zabilježila je prošle godine rast dobiti za gotovu četvrtinu, na 41,8 milijuna eura, u odnosu na 33,7 milijuna eura. Prihodi su porasli za jedan posto na 85,8 milijuna eura. Ukupna dividenda od 48,8 milijuna eura bit će podijeljena između Beckhamove tvrtke Footwork Productions, koja posjeduje 45 posto udjela u kompaniji, i investitora Authentic Brands Group, koji je 2022. godine kupio većinski udio od 55 posto za 236 milijuna eura.

Ugovor sa Safilom i Bossom

Američka firma Authentic Brands Group posjeduje prava na slike Muhammada Alija i Elvisa Presleyja, kao i brendove poput Reeboka i Huntera. DRJB Holdings kontrolira DB Ventures, “globalnu tvrtku za upravljanje brendovima” i produkcijsku kuću Studio 99, koja je za Netflix snimila dokumentarnu seriju “Beckham” 2023. godine.

Kompanija je priopćila kako se “momentum rasta nastavio i u 2025.” uz potpisivanje ugovora s proizvođačem naočala Safilo, koji će dizajnirati, proizvoditi i distribuirati Beckhamovu kolekciju sunčanih naočala i dioptrijskih okvira. Također je potpisana “višegodišnja dizajnerska suradnja s modnom kućom Boss za novu kolekciju Davida Beckhama”. Prva zajednička kolekcija lansirana je u proljeće 2025., a jesensko-zimska kolekcija predstavljena je ovog rujna.

Nove suradnje na vidiku

Tvrtka je ušla i u sektor wellnessa, udružujući se s biomedicinskom kompanijom Prenetics radi pokretanja brenda potrošačkih zdravstvenih proizvoda IM8. Očekuje se da će “u narednim mjesecima” biti objavljeno još novih suradnji, uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

Beckham je uživao u 20-godišnjoj nogometnoj karijeri, igrajući za Manchester United, Real Madrid i AC Milan. Od povlačenja iz profesionalnog nogometa 2013., izgradio je golemo poslovno carstvo, uključujući suvlasništvo nad Inter Miami CF-om, kojem je doveo superzvijezdu Lionela Messija.

Danas se bogatstvo Davida Beckhama i njegove supruge Victorije, modne dizajnerice i bivše članice grupe Spice Girls, procjenjuje na oko 590 milijuna eura.