Drugi najvrjedniji nogometni klub na svijetu ostvario rekordne prihode, ali i dalje je u gubitku

Engleski premijerligaš iz Manchestera prošle je sezone ostvario prihode veće od 666 milijuna funti, ali je godinu ipak završio s gubitkom od 33 milijuna funti. Ključnu ulogu u povećanju prihoda imalo je sponzorstvo dresova dogovoreno sa Snapdragonom.

Manchester United objavio je rekordne prihode od 666,5 milijuna funti (786,5 milijuna eura) za sezonu 2024./25., ali je unatoč tome ostvario ukupni gubitak od 33 milijuna funti (39 milijuna eura).

Klub je prošle sezone ostao bez Lige prvaka i završio na 15. mjestu Premier lige, što je njihov najlošiji plasman u elitnom rangu u posljednjih 51 godinu. No, unatoč neuspjehu na terenu, United je ipak zabilježio blagi rast prihoda od 0,7 posto, piše Sky News.

Vodstvo kluba hvali petogodišnje sponzorstvo dresova sa Snapdragonom, nazvano najvrjednijim takvim ugovorom u svijetu sporta, koje je imalo ključnu ulogu u povećanju prihoda, a na snazi je još četiri godine.

Klub je ostvario rekordne komercijalne prihode od 333,3 milijuna funti te rekordne prihode na dan utakmica u iznosu od 160,3 milijuna funti.

Prihodi od TV prava pali su, međutim, za 48,9 milijuna funti, na 172,9 milijuna, jer je muška momčad igrala u Europskoj ligi umjesto u Ligi prvaka.

Restrukturiranje i rezovi

Klub navodi da je potrošio 36,6 milijuna funti na izvanredne stavke, uključujući otpremnine zaposlenicima u sklopu “plana transformacije”, među kojima su bili i bivši trener Erik ten Hag te njegov stožer.

U financijskim izvještajima objavljenima u srijedu, a koji se odnose na godinu koja je završila 30. lipnja 2025., stoji i da je operativni gubitak pao s 69,3 milijuna na 18,4 milijuna funti u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci.

Troškovi za zaposlenike pali su za 14,1 posto, sa 364,7 milijuna na 313,2 milijuna funti. To je postignuto slanjem na posudbu ili prodajom nekoliko igrača s visokim primanjima koji nisu bili u planovima za prvu momčad, ali i širim restrukturiranjem kluba. Više od 250 članova osoblja na Old Traffordu proglašeno je viškom u prvom krugu rezova.

Ukupni gubici pali su s 113,2 milijuna na 33 milijuna funti nakon što je suvlasnik Sir Jim Ratcliffe proveo široke, često nepopularne promjene u klubu za koji je u ožujku izjavio da je “kao posao potpuno skrenuo s kolosijeka”. Britanski milijarder, osnivač, predsjednik i izvršni direktor petrokemijskog carstva INEOS, čak je upozorio da bi United “propao do Božića” da nisu donesene “zaista teške odluke”.

Nužan uspjeh na terenu

Izvršni direktor Uniteda Omar Berrada izjavio je da klub “izlazi iz razdoblja strukturnih i kadrovskih promjena s obnovljenom, pojednostavljenom organizacijom spremnom da ostvari sportske i komercijalne ciljeve”.

“Činjenica da smo ostvarili rekordne prihode u ovako izazovnoj godini pokazuje otpornost koja je obilježje Manchester Uniteda”, rekao je.

“Kako počinjemo osjećati koristi našeg programa smanjenja troškova, otvara se značajan potencijal za poboljšanje financijskih rezultata, što će zauzvrat podržati naš glavni prioritet – uspjeh na terenu.”

United očekuje da će sljedeća financijska godina donijeti prihode između 640 i 660 milijuna funti, i to unatoč izostanku europskog nogometa prvi put nakon sezone 2014./15.