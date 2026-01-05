Cijena zlata raste nakon uhićenja Madura

Cijene plemenitih metala porasle su nakon što je američko uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura povećalo zabrinutost ulagača zbog geopolitičkih rizika.

U ponedjeljak ujutro u Aziji, cijena zlata porasla je za oko 1,8% na oko 4408 dolara (3282 funte) po unci, dok je srebro poraslo za gotovo 3,5 posto jer je novac premješten u takozvanu sigurnu imovinu.

U međuvremenu, cijene sirove nafte nisu se puno promijenile, a cijene dionica u regiji uglavnom su bile više, prenosi BBC.

I zlato i srebro dosegnuli su rekordne vrijednosti u 2025. godini prije nego što su izgubili na vrijednosti u posljednjih nekoliko dana 2025.

Unatoč padu krajem prošle godine, zlato je i dalje zabilježilo najbolji godišnji učinak od 1979. nakon što je poraslo za više od 60 posto, dosegnuvši rekordnih 4.549,71 dolara 26. prosinca, zbog nekoliko čimbenika, uključujući očekivanja daljnjih smanjenja kamatnih stopa, velike kupnje zlata od strane središnjih banaka i zabrinutost ulagača zbog globalnih napetosti i ekonomske neizvjesnosti.

Cijena nafte bila je nešto niža do sredine jutra dok su investitori procjenjivali hoće li intervencija Washingtona u Venezueli utjecati na zalihe sirove nafte.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će iskoristiti ogromne venezuelske naftne rezerve nakon uhićenja Madura te je rekao da će SAD voditi zemlju sve dok se ne bude mogla provesti sigurna, pravilna i razborita tranzicija.

No, analitičari su rekli da je malo vjerojatno da će taj potez imati neposredan utjecaj na to koliko ljudi i tvrtke plaćaju za energiju.

“Proizvodnja sirove nafte u Venezueli godinama je slaba i sada čini samo oko 1% globalne proizvodnje nafte”, rekao je investicijski strateg Vasu Menon iz banke OCBC.

Bivši glavni izvršni direktor BP-a, Lord Browne, rekao je za BBC-jev program Today da bi Venezueli bilo potrebno ogromno ulaganje u vještine i vrijeme za oživljavanje proizvodnje nafte.

Iako bi moglo doći do brzog povećanja neke proizvodnje, dodao je, proizvodnja bi zapravo mogla pasti dok se industrija reorganizira.

Tržišta dionica u azijsko-pacifičkoj regiji također su zabilježila dobitke jer su se investitori usredotočili na vijesti koje nisu povezane s događajima u Venezueli.

Japanski Nikkei 225 porastao je za 2,6% prvog dana trgovanja u godini, a novi podaci pokazali su da se proizvodna aktivnost stabilizirala u prosincu. Glavni indeksi u Južnoj Koreji i Kini također su bili viši.

