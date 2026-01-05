Trump želi da američka naftna industrija ponovno procvjeta u Venezueli. To neće biti lako

Obnova venezualanske naftne infrastrukture zbog više razloga neće biti lagan posao. U najboljoj poziciji je američka tvrtka Chevron koja se nikad nije povukla iz Venezuele, a ima i potrebnu tehnologiju.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da računa na američke kompanije da obnove razorenu naftnu industriju Venezuele.

No najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, koliko god bile primamljive, mogle bi za američke naftne divove donijeti više rizika nego koristi, rekli su za CNN analitičari iz energetskog sektora.

Niske cijene i specifična vrsta nafte u Venezueli

Povećanje proizvodnje nafte u Venezueli zahtijevalo bi obnovu potpuno zapuštene naftne infrastrukture, što bi, prema samom Trumpu, stajalo milijarde dolara. Uz to, sirova nafta trenutačno ne postiže cijene koje bi ovakva ulaganja učinile lakom odlukom. Osim toga, prerada specifične vrste venezuelanske nafte sama je po sebi skup i zahtjevan proces.

Takav projekt bi bilo teško prodati čak i u politički stabilnoj zemlji, a kamoli u zemlji koja se nalazi usred političke krize nakon svrgavanja autoritarnog predsjednika.

“Ovo sve ostavlja više pitanja nego odgovora o budućoj političkoj situaciji u Venezueli i to će biti na prvom mjestu u razmišljanjima korporativnih i industrijskih planera koji razmatraju potencijalno dobre prilike ondje,” rekao je Clayton Seigle, viši suradnik Programa za energetsku sigurnost i klimatske promjene pri Centru za strateške i međunarodne studije.

U subotu su specijalne američke snage provele veliku operaciju, uspješno zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York. Oboje su optuženi za zavjeru u narko-terorizmu, zavjeru za uvoz kokaina i kaznena djela vezana uz oružje.

Trump je rekao da će Sjedinjene Države “upravljati” zemljom dok se ne uspostavi sigurno vodstvo. Istog dana, venezuelanski Vrhovni sud imenovao je Delcy Rodriguez, koja nadzire državnu naftnu kompaniju Petróleos de Venezuela SA, za privremenu predsjednicu.

Trump je rekao da će naftne kompanije pomoći Venezueli da ponovno shvati svoj izgubljeni potencijal kao veliki globalni proizvođač nafte.

“Imat ćemo naše vrlo velike američke naftne kompanije, najveće bilo gdje u svijetu, koje će doći, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško oštećenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu, i početi zarađivati novac za tu zemlju,” rekao je Trump.

Američko opterećeno povijesno iskustvo s venezuelanskom naftom

Strane naftne kompanije posluju u Venezueli već više od stoljeća. Blizina Sjedinjenih Država učinila je Venezuelu ključnim strateškim partnerom za američke interese. Njezina jeftina i gusta nafta pokazala se kao savršena mješavina za američke naftne kompanije, koje su cijelu svoju rafinerijsku infrastrukturu izgradile upravo za venezuelansku vrstu sirove nafte.

Osim toga, početkom 1990-ih Venezuela je uvela niz novih politika s ciljem dodatnog poticanja ulaganja u naftni sektor.

No kada je socijalist Hugo Chávez preuzeo vlast 1999. godine, izravno je preuzeo kontrolu nad tvrtkom PDVSA i dopustio da venezuelanska naftna infrastruktura propadne i uruši se. To je spriječilo naftne kompanije u zemlji da proizvode onoliko sirove nafte koliko su bile sposobne, a proizvodnja je u posljednjih četvrt stoljeća pala za više od trećine.

“Izgradili smo venezuelansku naftnu industriju američkim talentom, energijom i znanjem, a socijalistički režim nam ju je oteo,” rekao je Trump u subotu.

Chevron je posljednja preostala američka naftna kompanija u zemlji – poslovala je s prekidima tijekom proteklog desetljeća, dok su američke sankcije i niz izuzeća omogućavali kompaniji da zadrži dio operacija. Oko četvrtine venezuelanske nafte, koju proizvodi Chevron, izvozi se u Sjedinjene Države.

“Chevron ondje posluje doslovno već 100 godina, vidjeli su sve i ostali su prisutni i u dobrim i u lošim vremenima, što im sada daje iznimno povoljnu poziciju,” rekao je Seigle za CNN.

Chevronova prisutnost znatno će otežati konkurenciju novim ili povratničkim igračima, rekao je Michael Klare, viši gostujući suradnik Američke udruge za naoružanje. “Svakoj kompaniji koja ulazi trebat će godine da duplicira takve kapacitete.”

“Ne možete samo doći u Venezuelu i početi pumpati naftu. To je izuzetno težak i složen proces u kojem je Chevron tijekom godina postao vrlo uspješan, ali vrlo malo kompanija ima tu tehnologiju pri ruci.”

Nakon subotnjih događaja, glasnogovornik Chevrona rekao je da će kompanija “nastaviti poslovati u potpunom skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima.”