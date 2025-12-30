Cijene nafte stabilizirale se oko 62 dolara

Cijene nafte na međunarodnim tržištima u utorak su se stabilizirale oko 62 dolara, odražavajući rasplamsavanje tenzija na Bliskom istoku i neizvjesnost mirovnih pregovora za okončanje rata u Ukrajini te procjene o viškovima u opskrbi.

Na londonskom tržištu nakon podneva barelom se trgovalo po 62,19 dolara, što je 25 centi viša cijena nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji za 29 centi i stajao je 58,37 dolara.

Referentne cijene dan ranije poskočile su više od dva posto.

Pozornost trgovaca i danas je bila usmjerena prema istoku, na eskalaciju tenzija između Rusije i Ukrajine, nakon što je Moskva optužila Kijev za napad na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina. Ukrajina je optužbe proglasila neutemeljenima i usmjerenima na remećenje mirovnih pregovora.

“Čini se da su trgovci sada prilagodili svoja očekivanja, ne nadajući se napretku u postizanju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije u kratkom roku”, izjavio je analitičar UBS‑a Giovanni Staunovo.

Kontinuirana američka blokada venezuelanske nafte te loši vremenski uvjeti koji su obustavili isporuke putem naftovoda Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC) također su podržali cijene u utorak, dodao je analitičar.

Strahovanjima o opskrbi doprinijeli su i zračni napadi koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na, kako tvrde, stranu vojnu podršku separatistima u Jemenu koje podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati.

Usprkos obnovljenim strahovanjima od mogućih poremećaja u opskrbi, i dalje postoji percepcija o prekomjernoj ponudi na svjetskom tržištu koja bi mogla ograničiti rast cijena, kažu analitičari.

Službeni podaci američke agencije za podatke o energetici (EIA) u ponedjeljak su pokazali da su američke zalihe nafte, u tjednu zaključno s 19. prosinca, porasle za 0,41 milijun barela. U prethodnom tjednu pale su za 1,27 milijun barela. Trgovci su očekivali pad zaliha za 2,4 milijuna barela.

Podatke za tjedan, zaključno s 26. prosinca, američka udruga proizvođača nafte (API) trebala bi objaviti u utorak navečer.

Cijene će vjerojatno u prvom tromjesečju 2026. godine biti na silaznoj putanji uslijed “sve većeg viška nafte”, kazao je analitičar Marexa Ed Meir.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio jeftiniji za 97 centi i stajao je 61,03 dolara.

