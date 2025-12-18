Ona je prva žena na čelu jedne od pet najvećih naftnih kompanija. Može li izvući posrnulog britanskog diva?

Britanska naftna kompanija u posljednjih je šest godina promijenila čak četiri glavna izvršna direktora. Nova čelnica će ući u povijest kao prva glavna izvršna direktorica BP-a imenovana izvan same kompanije. Iza sebe ima više od 25 godina iskustva u naftnoj i plinskoj industriji, a posljednjih se godina posebno se usmjerila na jedan ključni energent.

Britanski naftni div BP imenovao je čelnicu Woodside Energyja Meg O’Neill novom glavnom izvršnom direktoricom (CEO), zamijenivši Murrayja Auchinclossa nakon manje od dvije godine na toj funkciji.

Auchincloss će odstupiti već danas, a Carol Howle, BP-ova izvršna potpredsjednica za opskrbu, trgovinu i prijevoz, obnašat će dužnost privremene izvršne direktorice dok O’Neill ne preuzme funkciju 1. travnja. Ona će biti četvrti CEO BP-a u posljednjih šest godina, piše CNBC.

Auchincloss je na čelo kompanije došao u siječnju 2024., unaprijeđen s pozicije financijskog direktora, nakon što je njegov prethodnik Bernard Looney napustio tvrtku jer nije prijavio osobni odnos s kolegicom.

Neuspjeh zelene energije

Looney, koji je preuzeo funkciju početkom 2020. naslijedivši Boba Dudleyja, nastojao je transformirati naftnog diva u predvodnika zelene energije, no suočio se s pritiskom investitora zbog slabih rezultata dionice. Auchincloss je tu strategiju preokrenuo i ponovno se usmjerio na temeljne djelatnosti kompanije – naftu i plin.

U izjavi objavljenoj u srijedu Auchincloss je rekao da je novopostavljenom predsjedniku uprave Albertu Manifoldu nedavno poručio kako je spreman odstupiti ako se pronađe “odgovarajući lider”.

BP se ranije ove godine suočio sa špekulacijama o mogućem preuzimanju, pri čemu je konkurentski britanski energetski div Shell demantirao navode da pregovara o kupnji posrnulog suparnika.

Naftna kompanija sa sjedištem u Londonu, osnovana 1909. godine pod imenom Anglo-Persian Oil Company, u posljednjim je godinama zaostajala za konkurencijom te je zabilježila pad godišnje dobiti i u 2023. i u 2024. godini. Ipak, temeljito strateško preslagivanje – koje je uključivalo odustajanje od zelenih obećanja, promjene u vodstvu, program smanjenja troškova i niz novih naftnih otkrića – pomoglo je ublažiti pritisak.

Cijena BP-ove dionice porasla je više od 15 posto od početka godine te 21 posto u posljednjih pet godina. Dionica je u četvrtak završila trgovanje s rastom od 0,7 posto nakon objave o promjeni vodstva.

Budućnost u LNG-u

Meg O’Neill postat će prva glavna izvršna direktorica BP-a imenovana izvan same kompanije u njezinoj više od stoljetnoj povijesti, kao i prva žena na čelu bilo koje od pet najvećih svjetskih naftnih kompanija. Očekuje se da će zadržati postojeći smjer BP-a, oslanjajući se na više od 25 godina iskustva u naftnoj i plinskoj industriji, uključujući 23 godine u američkom divu ExxonMobilu. Predsjednica je australskog industrijskog udruženja Australian Energy Producers (AEP) te članica upravnog odbora American Petroleum Institutea, a bila je i članica odbora Business Council of Australia. Pod njezinom vodstvom, Woodside se spojio s naftnim poslovanjem BHP Groupa, čime je stvoren jedan od deset najvećih neovisnih proizvođača nafte i plina u svijetu, procijenjen na 40 milijardi dolara, uz udvostručenje Woodsideove proizvodnje nafte i plina.

Govoreći u listopadu na konferenciji Future Investment Initiative Institute u Saudijskoj Arabiji o strategiji Woodside Energyja, Meg O’Neill je rekla da se ulaganja kompanije temelje na procjeni potražnje “u desetljećima koja dolaze”, što ju je usmjerilo prema ukapljenom prirodnom plinu (LNG).

Velike naftne kompanije, uključujući BP, snažno su se okrenule proizvodnji LNG-a, koji se, prema Europskoj komisiji, smatra prijelaznim gorivom jer je čišći od ugljena. “Imamo snažno uvjerenje u ulogu LNG-a jer on na mnogo načina predstavlja ravnotežu između pouzdanosti, pristupačnosti i održivosti. Kada razgovaramo s kupcima u regijama poput sjeveroistočne Azije i Europe i pitamo ih što žele, oni kažu da žele sva tri elementa”, rekla je.