Loš dan za Putina: EU od 2026. trajno ukida sav uvoz ruskog plina nakon povijesnog dogovora

Europarlamentarci, Komisija i Vijeće postigli su dogovor o zakonu koji stupa na snagu 1. siječnja iduće godine, a potom će se postupno primjenjivati na sve vrste plina. Kupnja plina na promptnom tržištu bit će zabranjena odmah, dok će postojeći kratkoročni i dugoročni ugovori biti ukinuti tijekom 2026. i 2027. godine.

EU će početkom iduće godine početi zabranjivati sav uvoz ruskog plina u Uniju nakon što su zastupnici, dužnosnici i diplomatski pregovarači postigli dogovor u posljednjem trenutku oko ključnog zakonodavnog akta koji bi trebao preoblikovati europski energetski sektor.

Predložen tijekom ljeta, prijedlog zakona osmišljen je kako bi se uklonila preostala ovisnost EU-a o ruskoj energiji u ključnom trenutku rata u Ukrajini, s obzirom na to da Rusija postupno napreduje, a Kijevu ubrzano ponestaje novca. Iako je europski uvoz ruskog plina naglo pao od 2022., ta zemlja i dalje čini oko 19 posto ukupnog uvoza.

EU je već na putu da uvede sankcije na uvoz ruskog plina, ali te su mjere privremene i moraju se obnavljati svakih šest mjeseci. Novi zakon osmišljen je da taj prekid učini trajnim i da zemljama članicama koje još imaju ugovore s Rusijom pruži čvršći pravni temelj u slučaju sudske tužbe. “Na početku rata Rusiji smo plaćali 12 milijardi eura mjesečno za fosilna goriva. Sada smo na 1,5 milijardi eura mjesečno … Cilj nam je svesti to na nulu”, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen novinarima u srijedu. “Ovo je dobar dan za Europu i za našu neovisnost o ruskim fosilnim gorivima — ovako činimo Europu otpornom.”

Premostili nesuglasice

“Željeli smo pokazati da se Europa nikada više neće vratiti ruskim fosilnim gorivima — i jedini koji su danas izgubili su Rusija i gospodin Putin”, rekao je za Politico zastupnik Zelenih Ville Niinistö, jedan od dvojice glavnih parlamentarnog pregovarača o zakonu.

Zakon će stupiti na snagu 1. siječnja sljedeće godine, a potom će se u fazama primjenjivati na različite vrste plina. Kupnja plina na promptnom tržištu bit će zabranjena gotovo odmah, dok će postojeći kratkoročni i dugoročni ugovori biti zabranjeni 2026. i 2027. godine. Zabrana plina iz plinovoda stupit će na snagu u rujnu 2027., zbog zabrinutosti zemalja bez izlaza na more koje ovise o ruskom plinu, poput Slovačke i Mađarske.

Dovršen u jedva šest mjeseci, zakon je posljednjih tjedana bio predmet žestokih nesuglasica jer je ambicioznije stajalište Europskog parlamenta izazvalo nezadovoljstvo država članica zabrinutih zbog pravnih rizika i tehničkih poteškoća zabrane. No unatoč strahovima da bi se pregovori mogli odužiti i ući u novu godinu, pregovarači su u posljednji čas postigli kompromis o ključnim dijelovima zakona.

Sada obje strane mogu tvrditi da su odnijele pobjedu.

Svi dobili ponešto

Zastupnici su, primjerice, više puta gurali raniji raspored i na kraju osigurali da nijedna zabrana ne stupi na snagu kasnije od 2027. Parlament je također osigurao obveze nacionalnih vlada da nametnu jednu od tri kazne kompanijama koje prekrše pravilo: paušalnu kaznu od 40 milijuna eura, 3,5 posto godišnjeg prometa kompanije ili 300 posto vrijednosti sporne transakcije. Tamo gdje je Vijeće uvrstilo svoje zahtjeve, Parlament ih je uspio ublažiti. Primjerice, zastupnici su uvjerili države članice da pooštre kontroverznu odredbu koja dopušta zemljama suočenima s energetskim krizama da ukinu zabranu — suspenzije će trajati samo četiri tjedna odjednom i moraju ih pregledati Parlament i Komisija.

Parlament je također odustao od zahtjeva da se u istom aktu uvede paralelna zabrana uvoza ruske nafte, nakon što je Komisija obećala poseban prijedlog zakona početkom sljedeće godine.

Vijeće je ipak proguralo svoj kontroverzni popis “sigurnih” zemalja iz kojih EU i dalje može uvoziti plin bez rigorozne provjere. Zastupnici su se žalili da popis uključuje Katar, Alžir i Nigeriju, ali su ga sada prihvatili pod uvjetom da se zemlje mogu ukloniti s popisa ako prekrše pravila.

Pokazali smo jedinstvo

Zastupnici su sa zadovoljstvom istaknuli da su dobili daleko više nego što su očekivali i da ih iskusni diplomati nisu pregazili, kako su se neki pribojavali.

“Pojačali smo početni prijedlog Europske komisije uvođenjem puta prema zabrani nafte i naftnih derivata, okončanjem dugoročnih ugovora ranije nego što je prvotno predloženo i osigurali smo usklađene kazne na razini EU-a za nepoštivanje pravila”, rekla je za Politico zastupnica EPP-a Inese Vaidere, koja je također vodila rad na aktu.

“Postigli smo više nego što sam očekivao u realnom scenariju — ranije ukidanje, strože kazne i zatvaranje rupa koje su omogućavale da se ruski plin provuče”, rekao je Niinistö.

“Ovo je bilo pitanje dokazivanja europske jedinstvenosti — Parlament, Vijeće i Komisija na istoj strani — i pokazivanja građanima da možemo smanjiti ruske prihode brže i odlučnije nego ikad prije.”