IEA podigla procjenu rasta potražnje za naftom u 2026.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) podigla je procjenu globalnog rasta potražnje za naftom u 2026., signalizirajući nešto tješnji višak na tržištu, pokazuje mjesečno izvješće.

Svjetska potražnja za naftom rast će u idućoj godini za 860.000 barela dnevno, pokazuju novi izračuni agencije, za 80 tisuća barela dnevno više no što su do sada očekivali.

U 2025. potražnja bi trebala rasti za 830.000 barela dnevno, pokazuju najnovije prognoze, za 40 tisuća snažnije no što je IEA bila prognozirala u studenom.

“Niže cijene nafte i slabiji dolar, trenutno na najnižim razinama u protekle četiri godine, bit će snažan poticaj potražnji”, napominju iz agencije.

Motor rasta bit će ove godine zemlje izvan OECD-a koje više ovise o makroekonomskim uvjetima, stoji u izvješću IEA-e.

Gospodarska očekivanja poboljšana su pak zahvaljujući nizu američkih trgovinskih sporazuma, nakon carinskih napetosti na početku godine.

Sankcije kočnica opskrbi

Svjetska ponuda nafte trebala bi pak dogodine porasti za 2,4 milijuna barela dnevno, očekuje IEA, snizivši dosadašnju procjenu za neznatnih 20 tisuća barela dnevno.

Stabilan rast proizvodnje agencija i dalje očekuje za šest neovisnih proizvođača, ponajprije SAD, Kanadu, Brazil, Gvajanu i Argentinu.

U 2025. ponuda bi trebala porasti za 3,0 milijuna barela dnevno, pokazuju novi izračuni. U studenom agencija je bila očekivala da će porasti za 3,1 milijuna barela dnevno.

Prema izračunima američkog ministarstva energetike, proizvodnja u SAD-u trebala bi ove godine dosegnuti 13,6 milijuna barela dnevno i smanjiti se u idućoj godini na 13,5 milijuna barela dnevno.

Proizvodnja članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njihovih partnera trebala bi pak biti slabija i ove i iduće godine, ponajprije zbog poremećaja koje su izazvale sankcije.

U studenom kaznene mjere rezultirale su smanjenom opskrbom iz Rusije i Venezuele pa je ponuda na svjetskoj razini smanjena za 610.000 barela dnevno, izračunali su u agenciji.

U takvim bi uvjetima globalna ponuda nafte trebala u idućoj godini premašiti potražnju za 3,84 milijuna barela dnevno, pokazuju novi izračuni. Podaci iz studenog bili su pokazali višak od 4,09 milijuna barela dnevno.

