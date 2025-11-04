Saudijski naftni div s manjim prihodom i u trećem tromjesečju

Saudijski naftni div Aramco izvijestio je u utorak da mu se prihod smanjio i u trećem tromjesečju, odražavajući znatno niže cijene ‘crnog zlata’ na svjetskim tržištima.

U razdoblju od srpnja do rujna ukupni prihod saudijskog diva iznosio je 418,16 milijardi rijala (111,5 milijardi dolara) i bio je manji za 10 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuje izvješće za burzu Tadawul.

U prethodna tri mjeseca bio je pao na godišnjoj razini za 13,5 posto.

Prilagođena neto dobit iznosila je pak u trećem tromjesečju 104,9 milijardi rijala (27,9 milijardi dolara) i zadržala se, više-manje, na razini prošlogodišnjeg ljeta, prema međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Rezultat signalizira stabilizaciju nakon silaznog trenda u zaradi unatrag dvije i pol godine.

“Aramco je dobrim rezultatima u trećem tromjesečju još jednom dokazao da se može prilagoditi trenutnim tržišnim uvjetima“, rekao je predsjednik i izvršni direktor Aramca Amin H. Nasser.

Proizvodnja nafte uvećana je u razdoblju od srpnja do rujna za 4,5 posto, na 10,82 milijuna barela dnevno. U proljetnim mjesecima bili su je povećali za 3,1 posto, na 10,42 milijuna barela dnevno, pokazuje poslovno izvješće.

Prosječna realizirana cijena nafte iznosila je pak 70,1 dolar po barelu i bila je čak 21,9 posto niža nego u trećem prošlogodišnjem tromjesečju.

“Povećali smo proizvodnju uz minimalne dodatne troškove”, ustvrdio je Nasser.

Operativni troškovi smanjeni su u razdoblju od srpnja do rujna za 17,4 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, na 224,6 milijardi rijala

Saudijska vlada drži gotovo 81,5 posto vlasničkog udjela u Aramcu, a saudijski stabilizacijski fond PIF 16 posto.

Ogromni naftni resursi Saudijske Arabije, smješteni blizu površine pustinjskog prostranstva, spadaju među najjeftinija mjesta u svijetu za eksploataciju.