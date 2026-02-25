Zlato pred novim uzletom? JP Morgan podigao dugoročnu prognozu za 15 posto

Banka očekuje da će pojačane kupnje središnjih banaka i slabljenje uloge dolara dugoročno poduprijeti rast cijene zlata.

JP Morgan u srijedu je povisio svoju dugoročnu prognozu cijene zlata za 15 posto, na 4500 dolara po unci, dok je prognozu za kraj 2026. zadržao na 6300 dolara.

U bilješci klijentima banka navodi da rast cijene zlata podupiru pojačane kupnje središnjih banaka, najave smanjenja ulaganja u američke državne obveznice te premještanje dijela državnih prihoda iz dolara u kineski juan. Zbog tih trendova JP Morgan smatra da je sve izglednija promjena u globalnom sustavu rezervnih valuta i jača diversifikacija ulaganja, pa je dugoročnu prognozu cijene zlata podigao na 4500 dolara po unci.

Macquarie Group ranije ovog mjeseca podigao je svoju prosječnu prognozu cijene zlata za prvo tromjesečje 2026. na 4590 dolara po unci, u odnosu na prethodnih 4300 dolara, te povećao procjenu za drugo tromjesečje na 4300 dolara, s ranijih 4200. Također je povisio prosječnu prognozu cijene zlata za 2026. na 4323 dolara po unci, u usporedbi s prethodnom procjenom od 4225 dolara.

Cijena zlata na spot tržištu porasla je ove godine oko 20 posto, dosegnuvši u utorak najvišu razinu u tri tjedna, 5248,89 dolara po unci, što je i dalje ispod rekordnih 5594,82 dolara zabilježenih 29. siječnja, piše Reuters.

Tome je prethodio rast od više od 64 posto u 2025. godini za ovaj tradicionalni instrument sigurnog utočišta.