Pogledajte kako izgleda drugo najveće skladište zlata na svijetu – 400.000 poluga vrijednih 690 milijardi eura (VIDEO)

U strogo čuvanim trezorima Banke Engleske pohranjeno je više od 5000 tona zlata, a većina tog bogatstva čuva se u ime britanske vlade i središnjih banaka iz cijelog svijeta.

Urednik Sky Newsa za ekonomiju i podatke Ed Conway dobio je rijetku priliku zaviriti u jedno od najsigurnijih i najčuvanijih mjesta u Ujedinjenom Kraljevstvu – zlatne rezerve pohranjene u trezorima Banke Engleske.

Riječ je o drugim najvećim zlatnim rezervama na svijetu, s oko 400.000 zlatnih poluga čija se ukupna vrijednost danas procjenjuje na gotovo 690 milijardi eura. Većina tog zlata ne pripada izravno Ujedinjenom Kraljevstvu, već se čuva u ime britanske vlade i središnjih banaka iz cijelog svijeta.

Među pohranjenim rezervama nalazi se i zlato Venezuele, koje je već godinama predmet složenog i dugotrajnog sudskog spora.

Banka Engleske raspolaže s ukupno 12 trezora, a svaki od njih sadrži tisuće zlatnih poluga. Snimanje je bilo dopušteno u trezoru broj četiri, dok su tek kratki pogledi prema susjednim prostorijama otkrili razmjere tog golemog skladišta bogatstva.

U trezorima Banke nalazi se više od 5000 tona zlata. Iako je to oko 1000 tona manje nego u trezorima u New Yorku, londonske zalihe samo su dio mnogo šire slike. Banka Engleske tek je jedan od nekoliko velikih trezora raspršenih diljem Londona, što znači da su podzemne zlatne zalihe britanske prijestolnice znatno veće nego što se na prvi pogled čini.