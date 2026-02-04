Analitičari uvjereni: Pad cijena zlata je kratkotrajan, JPMorgan diže prognozu na 6300 dolara

Zlato i srebro postupno se oporavljaju od “povijesnog” pada u petak te su u samo dva dana već nadoknadili gotovo polovicu izgubljene vrijednosti.

Zlato i srebro nastavili su u utorak oporavak započet dan ranije, nadoknadivši gotovo polovicu najtežeg cjenovnog sloma još od 1980. godine. Istodobno su porasle i cijene baznih metala, a dolar oslabio nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da će SAD izgraditi strateške zalihe “kritičnih minerala” za potrebe kompanija, a kineski predsjednik Xi Jinping poručio da želi da juan postane globalna pričuvna valuta.

Vraćajući se iznad razine od 4900 dolara po trojskoj unci, cijena zlata poništila je pad od 500 dolara, ali je i dalje ostala gotovo 700 dolara ispod novog rekordnog spot maksimuma zabilježenog prošlog četvrtka ujutro.

Srebro je zabilježilo nešto slabiji oporavak, poraslo je 11 posto na više od 88 dolara po trojskoj unci, no i dalje se trguje više od četvrtine ispod svježeg povijesnog maksimuma od 121 dolara dosegnutog u četvrtak.

Korekcije su neizbježne

Prošlotjedni slom cijena plemenitih metala bio je “velika, ali zaslužena korekcija”, smatra James Steel, analitičar plemenitih metala u banci HSBC.

“Svako tržište koje doživi ovako paraboličan rast, uz priljev novih ulagača, neizbježno poziva volatilnost, uzimanje profita i likvidacije čim se pojavi bilo kakva vijest koja ide protiv narativa koji pokreće rast”, kaže Steel.

Mnogi analitičari smatraju da bi pad cijena mogao biti kratkotrajan, među njima i analitičari Sucden Financiala, koji su poručili da plemeniti metali i dalje imaju dugoročnu privlačnost kao sigurno utočište za ulaganja te procijenili da bi u idućim danima mogli zabilježiti “umjeren kratkoročni oporavak”.

Potražnja i dalje raste

Analitičari JPMorgana i dalje su optimistični kad je riječ o zlatu te su podigli svoju prognozu cijene za kraj godine na rekordnih 6300 dolara. Naveli su da “dugoročni uzlazni trend zlata nije i neće biti linearan, pa zasad ponovno prolazimo kroz fazu prilagodbe, resetiranja i nastavka”, pri čemu su se pozvali na snažnu potražnju središnjih banaka i investitora.

Michael Hsueh, analitičar za metale u Deutsche Banku, također je sugerirao da će pad cijena biti kratkotrajan. Zadržao je prognozu banke o cijeni zlata od 6000 dolara do kraja godine te rekao da se “ne čini da su uvjeti sazreli za dugotrajan preokret u cijenama zlata”, pripisujući nedavni pad volatilnosti, a ne gubitku povjerenja u zlato.

Apurva Sheth iz Samco Securitiesa ocijenio je da je pad cijena zdrav jer može nakratko ohladiti optimizam i stvoriti preduvjete za budući rast, ponavljajući stav drugih analitičara da zlato i dalje zadržava dugoročnu privlačnost kao ulaganje.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se