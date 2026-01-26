Zlato je dosegnulo rekordnih 5000 dolara – što stoji iza snažnog rasta cijena?

U prvih 26 dana ove godine cijena zlata porasla je 15 posto, nastavljajući prošlogodišnji povijesni uzlet od 65 posto, najveći još od 1979. godine.

Cijene zlata u nedjelju su probile granicu od 5000 dolara po unci, čime je u prvih 26 dana ove godine zabilježen rast od 15 posto. Taj povijesni uzlet nastavlja se na rekordnu 2025., u kojoj je zlato poskupjelo 65 posto – najviše od 1979.

Zlato se često smatra utočištem u nesigurnim vremenima i pokazateljem tržišne tjeskobe. Najnoviji skok potaknut je nizom poteza Donalda Trumpa koji su destabilizirali tržišta – od sada već povučenih prijetnji carinama saveznicima u NATO-u zbog Grenlanda, preko vojne operacije protiv Venezuele, do kaznene istrage protiv predsjednika američke središnje banke Jeromea Powella, piše CNN.

Potražnju su dodatno potaknuli slabiji američki dolar, inflacija viša od očekivane, predviđanja da će Fed ove godine dodatno smanjivati kamatne stope te kupnja plemenitog metala od strane središnjih banaka diljem svijeta. Zlato je u nedjelju poraslo 1,4 posto, na 5058 dolara po trojskoj unci.

Srebro, još jedna sigurna imovina čija vrijednost snažno raste, u nedjelju je poskupjelo 4,5 posto, na 107,8 dolara po unci. Kao i zlato, i srebro je prošle godine zabilježilo najbolju izvedbu od 1979., uz rast cijene od 141 posto.

Unatoč probijanju granice od 5000 dolara, analitičari su uglavnom ostali optimistični u pogledu daljnjeg rasta zlata, tvrdeći da bi cijene mogle nastaviti rasti dokle god traje neizvjesnost.

Prije rekordnog rasta, analitičari Goldman Sachsa povisili su prognoze cijene zlata na 5400 dolara po unci, navodeći interes privatnih ulagača za žuti metal zbog “trajnih globalnih političkih neizvjesnosti”. Drugi vide još veći prostor za rast. Glavni investicijski direktor Bank of America Michael Hartnett rekao je da bi cijene zlata mogle dosegnuti vrhunac iznad 6000 dolara. Manje od mjesec dana od početka 2026., Trumpovi nagli i nepredvidivi politički potezi potaknuli su geopolitičku neizvjesnost i uzdrmali tržišta, gurajući ulagače prema plemenitim metalima.