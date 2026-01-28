Ovu valutu ulagači uspoređuju sa zlatom – dosegnula je najveću razinu u više od deset godina

Ulagači valutu sve češće doživljavaju kao posljednje “pouzdano” utočište, što pojačava pritisak na središnju banku zemlje poznate po političkoj i gospodarskoj stabilnosti te niskoj razini duga.

Švicarski franak snažno je ojačao i dosegnuo najvišu razinu prema američkom dolaru u više od deset godina. Ove godine već je ojačao za tri posto na razinu veću od 0,77 švicarskih franaka za dolar, nakon rasta od 14 posto prošle godine. Time je franak dosegnuo najjače razine prema dolaru i euru još od naglog skoka iz 2015. godine, piše Financial Times.

Prema nekim analitičarima, ovakav uzlet prijeti dodatnim pritiskom na cijene u zemlji u kojoj godišnja stopa inflacije iznosi svega 0,1 posto, a jačanje franka moglo bi se nastaviti.

“Ovaj rast pokazuje da je švicarski franak jedina doista pouzdana valuta utočišta za globalne ulagače”, rekao je Derek Halpenny, voditelj istraživanja globalnih tržišta u MUFG-u. “Sama ta činjenica vjerojatno će dodatno potaknuti potražnju za sigurnim utočištima.”

Nepredvidljivi dolar i jen

Politička kriza oko budućnosti Grenlanda prošlog tjedna ponovno je potaknula zabrinutost u vezi s dolarom, ključnom valutom svjetskih financijskih tržišta, dok ulagače brinu nepredvidive politike administracije Donalda Trumpa i neovisnost američke središnje banke. Jen, još jedno tradicionalno utočište u razdobljima tržišnih potresa, bio je nestabilan zbog zabrinutosti ulagača oko kontinuirane rasprodaje japanskih državnih obveznica.

No najveći dobitnik bio je švicarski franak, koji je povijesno utočište globalnog kapitala zahvaljujući političkoj i gospodarskoj stabilnosti zemlje te niskoj razini duga. Uvučen je u globalnu utrku za sigurnim ulaganjima koja je ovog tjedna gurnula cijenu zlata iznad 5000 dolara po unci.

“Švicarac sada pomalo izgleda kao grumen zlata”, rekao je Daniel Kalt, glavni investicijski direktor za Švicarsku u UBS Global Wealth Managementu. “Ne donosi nikakav prinos. Ali iza njega stoji izuzetno snažno gospodarstvo.”

Kalt je rekao da je ključni tečaj na koji treba obratiti pozornost odnos franka prema euru, s obzirom na velik udio trgovine koji Švicarska ostvaruje s Europskom unijom. Ako bi euro pao ispod 0,9 švicarskih franaka — u odnosu na trenutačnih 0,918 — to bi stavilo švicarske izvoznike pod pritisak i “otvorilo neka teška pitanja” za vlasti, upozorio je.

Snižavanje kamatne stope

Jedna od opcija za središnju banku jest snižavanje kamatnih stopa, koje su trenutačno na nuli, kako bi se smanjila privlačnost valute. Posljednjih dana trgovci su počeli uračunavati oko 10-postotnu vjerojatnost da bi Švicarska narodna banka mogla smanjiti kamatne stope za četvrt postotnog boda na sastanku u lipnju, prema cijenama na tržištu swapova. Međutim, središnja banka ranije je poručila da ne želi ponovno uvoditi osmogodišnju politiku negativnih kamatnih stopa.

Još jedna opcija, izravna intervencija na valutnom tržištu, također je problematična, upozoravaju ulagači, jer su ranije intervencije s ciljem slabljenja franka dovele do toga da su Sjedinjene Države tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa Švicarsku uvrstile na popis “valutnih manipulatora”, prije nego što je kasnije s njega uklonjena.

Nakon što je Švicarska narodna banka u drugom tromjesečju prošle godine provela skromnu intervenciju usred volatilnosti izazvane trgovinskim ratovima, SAD i Švicarska u rujnu su izdali zajedničku izjavu da neće intervenirati na valutnim tržištima radi stjecanja konkurentske prednosti.