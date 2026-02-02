Tržišta u šoku: Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom

Pad je započeo u petak, kada je spot cijena zlata zabilježila pad veći od devet posto, dok je srebro potonulo čak 27 posto, što je njegov najveći dnevni gubitak ikada. Za sve je “kriv” Donald Trump.

Robna tržišta snažno su pala u ponedjeljak, predvođena velikim gubicima zlata, srebra, nafte i industrijskih metala, nakon što je izbor Kevina Warsha za novog predsjednika Feda potaknuo rasprodaju rizične imovine, zbog čega su plemeniti metali pali drugi dan zaredom.

Cijena zlata pala je pet posto, na najnižu razinu u više od dva tjedna, dok je srebro potonulo za više od sedam posto, nakon što su oba metala prošlog tjedna dosegnula rekordne razine. “Odluka tržišta da prodaje plemenite metale zajedno s američkim dionicama sugerira da ulagači Warsha doživljavaju kao jastreba”, rekao je Vivek Dhar, strateg za robna tržišta u Commonwealth Bank of Australia (CBA), piše Reuters.

Visoke kamate i jaki dolar

“Jastrebovski” Fed signalizira da će kamatne stope ostati više dulje vrijeme, što jača dolar i povećava oportunitetni trošak držanja zlata i srebra, čime se smanjuje njihova privlačnost.

“Jači američki dolar dodatno pritišće plemenite metale i ostale robe, uključujući naftu i bazne metale”, dodao je Dhar, koji unatoč svemu ostaje pri prognozi cijene zlata od 6000 dolara u četvrtom tromjesečju.

U petak je američki predsjednik Donald Trump izabrao Warsha, bivšeg guvernera Federalnih rezervi, za nasljednika Jeromea Powella na čelu središnje američke banke, što je potaknulo rasprodaju na tržištima dionica i roba, uz istodobno jačanje dolara. Azijske burze slijedile su terminske ugovore na Wall Street duboko u crvenom, dok je kaotična rasprodaja plemenitih metala obilježila nervozan početak tjedna ispunjenog sastancima središnjih banaka te objavama poslovnih rezultata i gospodarskih podataka.

Rasprodaja plemenitih metala dodatno se ubrzala nakon što je CME Group povećao zahtjeve za maržama na terminske ugovore za metale, s učinkom od zatvaranja tržišta u ponedjeljak.

Smirivanje napetosti između SAD i Irana

Pad je započeo u petak, kada je spot cijena zlata zabilježila najveći jednodnevni pad od 1983. godine, više od devet posto, dok je srebro potonulo čak 27 posto, što je njegov najveći dnevni gubitak u povijesti.

“Razmjeri razduživanja koje danas vidimo na tržištu zlata nešto su što nisam svjedočio još od mračnih dana globalne financijske krize 2008.”, rekao je tržišni analitičar IG-a Tony Sycamore.

Cijene na energetskim tržištima u ponedjeljak su bile pod pritiskom zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana, nakon Trumpovih izjava tijekom vikenda da Iran “ozbiljno razgovara” s Washingtonom, što je ublažilo strahove od sukoba s članicom OPEC-a.

Tržišta bakra i željezne rude suočila su se s dodatnim pritiscima zbog zabrinutosti oko visokih zaliha i slabe potražnje uoči ovogodišnje proslave Lunarne Nove godine u Kini, najvećem svjetskom kupcu industrijskih i rasutih metala.