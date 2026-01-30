Trump odabrao Kevina Warsha za nasljednika Jeromea Powella na čelu Feda

Warsh će dužnost predsjednika Federalnih rezervi preuzeti u svibnju, a imenovanje još mora potvrditi Senat.

Predsjednik Donald Trump nominirao je Kevina Warsha za novog predsjednika Federalnih rezervi. Warsh će preuzeti dužnost od Jeromea Powella, kojem mandat na čelu Feda završava u svibnju. Imenovanje još mora potvrditi Senat.

Trump, koji je odluku razmatrao nekoliko mjeseci i koji je posljednjih tjedana suzio popis kandidata na četvero imena, najavio je novinarima u četvrtak navečer da je završio s odabirom i da će službenu objavu dati u petak, piše CNN.

Više puta mijenjao stav

Warsh se u četvrtak sastao s Trumpom u Bijeloj kući, a dužnosnici administracije od tada se pripremaju da bivši guverner Feda bude Trumpov kandidat.

Nekoliko dužnosnika istaknulo je da je Trump tijekom procesa više puta mijenjao stav o najboljem kandidatu. Četvero posljednja kandidata koje je razmatrao, su uz Warsha, bili direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett, izvršni direktor BlackRocka Rick Rieder i guverner Feda Christopher Waller. Trump je sa svakim od njih održao osobne razgovore u završnoj fazi procesa, koji je zaključen ranije ovog mjeseca.

Bio kandidat za ministra financija

Trump je dugo spominjao Warsha kao jednog od glavnih kandidata za tu dužnost, a u prosincu se s njim sastao na službenom razgovoru. Trumpovi savjetnici taj su susret ocijenili pozitivno, a Trump je suradnicima rekao da smatra kako je Warsh bio uspješan. Također je jasno dao do znanja da je Warsh, prema riječima jedne osobe koja je razgovarala s njim o sastanku, “izgledao kao pravi izbor”. Warsh je pet godina bio guverner Feda nakon što ga je nominirao predsjednik George W. Bush. Razmatran je za najviše ekonomske funkcije u prvoj i drugoj Trumpovoj administraciji, a smatralo ga se i mogućim izborom za ministra financija prije nego što je Trump imenovao Scotta Bessenta.

Trump je Warsha razmatrao i 2017. za predsjednika Feda, no tada je ta pozicija pripala Jeromeu Powellu.

Trump se već tijekom svog prvog mandata brzo razočarao u Powella te je tijekom prve godine svog drugog mandata neumorno napadao i kritizirao predsjednika Feda i samu središnju banku.