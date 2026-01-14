Zašto Trumpove prijetnje neovisnosti Feda ne potresaju tržišta dionica

Ulagači su imali razloga za zabrinutost nakon što su se pojavile vijesti o neutemeljenoj kaznenoj istrazi protiv predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella. No istraživanja upućuju na to da neovisnost središnje banke ima znatno manju ulogu u kretanju tržišta nego što to sugerira uvriježeno mišljenje.

Predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell u nedjelju navečer uputio je vrlo izravnu poruku. Ministarstvo pravosuđa uručilo je središnjoj banci sudske pozive velike porote, uz prijetnju kaznene optužnice povezane s Powellovim svjedočenjem pred Odborom za bankarstvo američkog Senata prošle godine. Powell je rekao da istraga zapravo nije povezana s tim svjedočenjem. Niti s dugotrajnim projektom obnove sjedišta Feda u Washingtonu. U video-poruci poručio je da se radi o pritisku. Cilj je, tvrdi Powell, potkopati sposobnost Feda da određuje kamatne stope na temelju gospodarskih uvjeta, a ne prema zahtjevima predsjednika. Ukratko, predsjednik Donald Trump ne želi neovisne Federalne rezerve. Postoji još jedan razlog zašto je reakcija tržišta bila prigušena. Povijest pokazuje da pritisak na Fed ne šteti automatski dionicama.

Dokazi dolaze iz Indeksa pritiska predsjednika na Fed, poznatog kao FPPI. Razvio ga je Yosef Bonaparte, profesor financija na Sveučilištu Colorado Denver. Bonaparte je istraživanje objavio 2025. godine, nakon analize gotovo 69.000 novinskih članaka objavljenih od 1980. godine. Cilj je bio jednostavan: izmjeriti koliki javni pritisak predsjednici doista vrše na Federalne rezerve i zatim vidjeti što se događa s tržištima kada taj pritisak raste.

Raste pritisak, raste i prinosi

Volatilnost otkriva jedan dio priče. Kolebanja na tržištu obično se povećavaju kada pritisak raste. Bonaparte kaže da to odražava neizvjesnost, a ne paniku. Ulagači pomiču cijene dok čekaju rasplet sukoba i procjenjuju hoće li institucionalna potpora Federalnim rezervama opstati. Kako kaže Bonaparte: “Pritisak povećava volatilnost, ali ne nužno i niže prinose.”

Prinose otkrivaju drugi dio priče. U prosjeku, povrati na dionice nešto su viši kada pritisak na središnju banku raste. Ti su dobici, međutim, koncentrirani među manjim kompanijama. Dionice velikih kompanija, prema Bonaparteovim istraživanjima, jedva reagiraju. Objašnjenje nije složeno. Politički pritisak gotovo je uvijek usmjeren prema labavijoj politici, pa često signalizira blaže uvjete unaprijed. Kada predsjednici pokušavaju utjecati na Federalne rezerve, ulagači mogu početi očekivati niže kamatne stope ili odgodu pooštravanja monetarne politike. Niže stope obično podupiru cijene dionica, osobito manjih i osjetljivijih na kamatne promjene. Bonaparteov rad pokazuje da razdoblja pojačanog pritiska u mjesecima koji slijede prate niža očekivanja kratkoročnih kamatnih stopa.

Trump ispred svih

Indeks se dobro podudara s novijom poviješću. Naglo raste u razdobljima vidljivih napetosti između Bijele kuće i američke središnje banke. To uključuje recesiju početkom 2000-ih, financijsku krizu 2008. i inflacijski val nakon pandemije, kada se monetarna politika ponovno našla u političkom fokusu. No najveći skokovi zabilježeni su tijekom Trumpovih godina. FPPI je snažno porastao tijekom Trumpova prvog mandata, a u drugom se popeo još više. Gledano kao mjesečni prosjek, predsjednik Trump vršio je gotovo dvostruko veći pritisak na Federalne rezerve nego predsjednik Joe Biden te čak sedam puta veći nego predsjednik Ronald Reagan. Podaci obuhvaćaju razdoblje do srpnja 2025.

Promatrači tržišta pripremali su se za snažnu reakciju. Analitičari su upozoravali da bi globalni ulagači mogli preispitati povjerenje u američke institucije. Neki su ponovno otvorili raspravu o širem scenariju “prodaje Amerike”, jer ako Bijela kuća može pritiskati Fed, ulagači bi mogli zahtijevati višu premiju rizika za američku imovinu. Krishna Guha, voditelj globalne politike i strategije središnjih banaka u Evercore ISI-ju, sažeo je taj strah u bilješci objavljenoj u nedjelju navečer. “Ovo je nedvojbeno okretanje prema riziku”, napisao je.

No to se nije dogodilo. Tržišta su jedva reagirala. Indeksi S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq dan su završili u plusu. Bivša predsjednica Feda i bivša ministrica financija Janet Yellen rekla je da bi ulagači trebali “biti zabrinuti”. No zabrinutost se nije pretvorila u rasprodaju. Trump se s Powellom sukobljavao i ranije, bez većih posljedica. Sudovi su nedavno blokirali pokušaj smjene guvernerke Feda Lise Cook. Dvoje republikanskih senatora, Lisa Murkowski s Aljaske i Thom Tillis iz Sjeverne Karoline, već su poručili da će blokirati imenovanje bilo kojeg novog kandidata za Federalne rezerve dok se istraga Ministarstva pravosuđa ne razriješi. Republikanci imaju 53 mjesta u Senatu, a za potvrdu je potrebno 51 glas. To sugerira da određeni zaštitni mehanizmi još uvijek funkcioniraju. Pritisak predsjednika na Federalne rezerve nije novost.

Duga povijest sukoba

Lyndon Johnson snažno je gurao gospodarsku agendu Johna F. Kennedyja, potpisujući velika smanjenja poreza 1964. godine, a zatim pritiskajući središnju banku da zadrži niske kamatne stope kako bi podržala rast i rat u Vijetnamu. Godine 1965. Johnson se sukobio s tadašnjim predsjednikom Feda Williamom McChesneyjem Martinom na svom ranču u Teksasu tijekom burnog sastanka. Prema knjizi “The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan” Sebastiana Mallabyja, susret je postao fizički, a Johnson je gurnuo Martina i vikao: “Dečki ginu u Vijetnamu, a Bill Martin ne mari.” I predsjednici nakon Johnsona činili su isto. U ožujku 1971., dok je inflacija iznosila 4,7 posto na godišnjoj razini, Richard Nixon rekao je predsjedniku Feda Arthuru Burnsu da ipak olabavi monetarnu politiku, potičući središnju banku da “pogura” gospodarstvo uoči predsjedničkih izbora 1972. Dionice su nekoliko mjeseci rasle, a potom se strmoglavile kada je započela duboka recesija potaknuta inflacijom i medvjeđem tržištem. Ti događaji prethode razdoblju koje obuhvaća FPPI, ali naglašavaju središnju poruku istraživanja: politički pritisak na Federalne rezerve nije ni rijedak ni beznačajan.

Ništa od ovoga nije argument za manje neovisan Fed. Postoje jasni kompromisi. Politički pritisak povećava gospodarsku neizvjesnost. Može otežati prodaju državnog duga. Ne čudi stoga što je, prema navodima, ministar financija Scott Bessent nezadovoljan istragom. Bonaparteovo istraživanje također pokazuje da pritisak može povećati inflacijska očekivanja. Dugoročno, to nosi rizik narušavanja vjerodostojnosti. U Turskoj, gdje je središnja banka pod faktičkom kontrolom Trumpova saveznika, predsjednika Erdogana, inflacija je izmakla kontroli. Dosegnula je vrhunac od 85 posto u listopadu 2022. i i danas ostaje iznad 30 posto.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa