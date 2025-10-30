Tržišta potonula nakon odluke Feda: Powell poručio da daljnje snižavanje kamata nije izvjesno

Fed je odlučio smanjiti kamatnu stopu drugi mjesec za redom, na raspon od 3,75 do 4 posto, a burzovni indeksi su pali nakon što je prvi čovjek Američke središnje banke dao naslutiti kako do kraja godine vjerojatno neće biti dodatnog rezanja stope.

Američka središnja banka (Federal Reserve) u srijedu je odlučila spustiti kamatne stope drugi mjesec zaredom, no tržišta su reagirala negativno nakon što je predsjednik Feda Jerome Powell dao naslutiti da do kraja godine možda neće biti dodatnog rezanja stopa.

Odbor za otvoreno tržište Feda (FOMC) glasao je 10 prema 2 u korist snižavanja kamatne stope za četvrtinu postotnog boda, na raspon od 3,75 do 4 posto, što je pad u odnosu na 4 do 4,25 posto, koliko je vrijedilo nakon sjednice u rujnu.

Predsjednik podružnice Feda u Kansas Cityju Jeffrey Schmid i član Upravnog odbora Stephen Miran bili su jedini koji su glasali protiv. Miran je ponovno zagovarao smanjenje od pola postotnog boda, kao i u rujnu, dok je Schmid smatrao da stopu ne treba snižavati uopće.

U priopćenju FOMC-a navodi se da je tržište rada i dalje snažno, ali se rast zaposlenosti usporava, dok je stopa nezaposlenosti “blago porasla, ali ostaje niska”.

Fed je u izjavi također spomenuo aktualnu blokadu rada američke vlade, napominjući da dostupni pokazatelji upućuju na to da je gospodarstvo SAD-a nastavilo rasti umjerenim tempom, dok se inflacija “povisila u odnosu na početak godine i ostaje donekle povišena”.

Što je rekao Jerome Powell?

Predsjednik Feda Powell izjavio je da su članovi odbora imali vrlo različita mišljenja o daljnjim potezima središnje banke. “Dodatno smanjenje kamatnih stopa nije unaprijed zajamčeno – daleko od toga”, rekao je. Dodao je da, iako su neka državna izvješća odgođena zbog blokade, dostupni podaci iz javnog i privatnog sektora pokazuju da se zaposlenost i inflacija nisu značajno promijenili od prošlog sastanka FOMC-a.

Burzovni indeksi pali su nakon Powellovih izjava. Dow Jones je pao za 0,2 posto, S&P 500 za 0,3 posto, dok je Nasdaq zadržao manji rast od 0,1 posto, zahvaljujući rekordnom uzletu dionica Nvidije, koje su dan ranije snažno podigle tržište. Najveće gubitnike predvodili su Boeing (−4,3%), Nike (−3,1%), UnitedHealth Group (−3%) i Home Depot (−2%).

Hoće li Fed ipak snižavati kamate?

Prema procjenama alata CME FedWatch, investitori i dalje očekuju još jedno sniženje od četvrt postotnog boda na posljednjem sastanku FOMC-a u prosincu, čime bi kamate pale na raspon od 3,5 do 3,75 posto. Ipak, unutar Feda postoje podjele oko toga treba li nastaviti s rezovima.

Neizvjesnost dodatno pojačava činjenica da je zbog blokade rada vlade odgođeno objavljivanje ključnih izvješća o inflaciji i nezaposlenosti. U govoru pred Vijećem za vanjske odnose ranije ovog mjeseca, guverner Christopher Waller rekao je da podržava popuštanje monetarne politike jer mu se fokus pomaknuo sa suzbijanja inflacije na “omekšavanje tržišta rada”. “Budući da ne znamo u kojem će se smjeru kretati podaci, FOMC mora djelovati s oprezom”, rekao je Waller, dodajući kako se trenutačno oslanja na informacije izravno dobivene od poslovnih lidera dok traje “informacijska blokada”.

Brojna izvješća ekonomista i istraživačkih institucija posljednjih tjedana sugeriraju da se tržište rada dodatno pogoršava, što bi moglo pružiti FOMC-u dovoljno argumenata za još jedno smanjenje kamata.

Što slijedi?

Pažljivo će se pratiti hoće li predsjednik Donald Trump do kraja godine imenovati svog kandidata za nasljednika Jeromea Powella, čiji mandat istječe u svibnju 2026. Ministar financija Scott Bessent izjavio je u ponedjeljak da se razmatra pet kandidata za tu poziciju: guverneri Feda Christopher Waller i Michelle Bowman, bivši guverner Kevin Warsh, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett i Rick Rieder, visoki direktor iz BlackRocka. Bessent je dodao da će popis kandidata biti predan Trumpu neposredno nakon Dana zahvalnosti.

Ty Roush, novinar Forbesa