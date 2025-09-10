Savezna sutkinja privremeno blokirala Trumpovu smjenu guvernerice Feda Lise Cook

Sutkinja Jia Cobb je napomenula da je razrješenje prekršilo proceduralna prava Lise Cook iz klauzule o pravednom postupku Petog amandmana, te joj dopustila da ostane na položaju dok ne razriješi optužbe za hipotekarnu prijevaru.

Savezna sutkinja Jia Cobb privremeno je zaustavila pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da otpusti guvernericu Federalnih rezervi Lisu Cook, omogućivši joj da ostane na položaju dok traje njezin pravni izazov protiv predsjednikova nastojanja da je ukloni zbog optužbi za hipotekarnu prijevaru.

U odluci donesenoj u utorak navečer, savezna sutkinja u Washingtonu izjavila je: “Sud smatra da je Cook snažno pokazala kako je njezino navodno razrješenje provedeno protivno odredbi Zakona o Federalnim rezervama o smjeni ‘iz opravdanog razloga’”.

Sutkinja je odobrila privremenu sudsku mjeru kojom se Federalnim rezervama nalaže da dopuste Cook da za sada nastavi obnašati dužnost u Upravnom odboru.

Cobb je u odluci istaknula da je “najbolje tumačenje” odredbe koja dopušta predsjedniku da smijeni guvernera središnje banke “iz opravdanog razloga” ograničeno na razloge koji se odnose na ponašanje guvernera na dužnosti i način na koji izvršava svoje obveze.

Bez političkih pritisaka

Nadalje, sutkinja je napomenula da je Trumpovo razrješenje prekršilo proceduralna prava Lise Cook iz klauzule o pravednom postupku Petog amandmana, te je dokazala da bi mogla pretrpjeti “nepopravljivu štetu zbog svoje smjene”.

Trumpova administracija zasad se nije očitovala o odluci, no očekuje se da će uložiti žalbu. U odluci Cobb je još navela da je Cook jedna od sedam članova Odbora koji ne bi smio biti podložan političkim pritiscima, a kamoli zadužen za provođenje predsjednikove agende. “Predsjednik Trump nije naveo ništa povezano s ponašanjem Cook ili njezinim učinkom u radu Odbora što bi ukazivalo da ona šteti Odboru ili javnom interesu neodano ili neučinkovito izvršavajući svoje dužnosti.“

Što slijedi

Privremena sudska mjera dolazi samo tjedan dana prije dugo očekivanog sastanka Federalnih rezervi zakazanog za 16. i 17. rujna, na kojem se očekuje glasovanje o smanjenju kamatnih stopa. Odluka donesena u utorak navečer znači da će Cook vjerojatno moći sudjelovati na tom sastanku.

Središnja banka nije komentirala najnoviju presudu, no glasnogovornik je prošlog mjeseca izjavio da su bili obaviješteni o planu Cook da “promptno ospori” svoju smjenu. Glasnogovornik je dodao da će se Fed pridržavati svake sudske odluke.

Siladitya Ray, novinar Forbesa