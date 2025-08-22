Predsjednik Feda u petak drži posljednji govor na susretu bankara. Zašto je taj govor važan?

Predsjednik američkih Federalnih rezervi Jerome Powell u petak će se po posljednji put pojaviti na pozornici godišnjeg simpozija Feda u Jackson Holeu u Wyomingu. Investitori i Trumpova administracija čekaju signale kako bi središnja banka uskoro mogla sniziti kamatne stope.

Jackson Hole Economic Policy Symposium, koji svake godine organizira podružnica Feda u Kansas Cityju, ugostit će Jeromea Powella u petak (9 sati po američkom vremenu, 15 sati po hrvatskom) na glavnoj pozornici.

Očekuje se da će Powellov nastup pružiti uvid u to hoće li Fed ublažiti monetarnu politiku i smanjiti kamatne stope, koje se od prosinca drže između 4,25% i 4,5%.

Šanse za smanjivanje kamatnih stopa 79,1 posto

Analitičari Deutsche Banke u utorak su napisali kako vjeruju da bi Powellov govor mogao „stvoriti neizvjesnost” oko izgleda za rez kamatnih stopa na rujanskom sastanku Feda, dodajući da će Powell vjerojatno govoriti i o lošijem od očekivanog izvješću o zapošljavanju u srpnju koje bi moglo nagovijestiti daljnju gospodarsku nestabilnost.

Julian Emanuel, analitičar Evercore ISI-ja, u nedjelju je napisao kako će Powell vjerojatno „neizravno signalizirati” smanjenje kamatnih stopa za četvrtinu postotnog boda idućeg mjeseca, iako će i dalje naglašavati oprezan pristup monetarnoj politici.

Prema CME-ovom FedWatchu šanse da će Fed u rujnu sniziti kamatne stope za četvrtinu postotnog boda iznosi 79,1 posto. Izgledi su početkom mjeseca skočili i do 99,9 posto nakon što je inflacija u srpnju porasla sporije od očekivanog. Jeffrey Roach, glavni ekonomist LPL Financiala, tada je napisao kako očekuje rez stopa jer se Fed fokusira na „slabljenje tržišta rada.”

Fed je do kraja godine predvidio najviše dva smanjenja kamatnih stopa od po 25 baznih bodova. Zapisnici sa srpanjskog sastanka Federalnog odbora za otvoreno tržište (FOMC), objavljeni u srijedu, pokazuju da je „gotovo sav” rukovodeći kadar smatrao „primjerenim” zadržati stope, a Powell je napomenuo da središnja banka želi pratiti nove podatke o zaposlenosti i inflaciji. Guverneri Michelle Bowman i Christopher Waller glasali su protiv nepromjenjivih stopa, smatrajući da je smanjenje od četvrtine boda nužno za obranu od slabljenja tržišta rada. Fed je u zapisnicima upozorio na „neizvjesne učinke tarifa i mogućnost razvezivanja inflacijskih očekivanja”, pri čemu su kreatori politike smatrali da su inflacijski rizici veći od zabrinutosti zbog niske nezaposlenosti. Sastanak je održan prije objave izvješća koje je pokazalo da je rast zaposlenosti ostao slab u srpnju, a da je rast u lipnju i svibnju bio lošiji od prvotnih procjena.

Reagiranje tržišta kapitala

Šire tržište poraslo je nakon prošlogodišnjeg Powellova izlaganja u Jackson Holeu, kada je signalizirao da je „došlo vrijeme” da Fed ublaži monetarnu politiku i snizi kamatne stope. Dow Jones Industrial Average skočio je za 400 bodova (oko 1%), dok su S&P 500 i Nasdaq porasli za 1,3% i 1,8% te se približili tadašnjim intradnevnim vrhuncima. Godine 2022., nakon Powellova oštrog govora, S&P je pao više od 3%, a Fed je kasnije krenuo s dizanjem stopa. Analitičari Evercore ISI-ja ovog su tjedna napisali da bi, ako Powell zauzme oprezan stav prema rezovima kamatnih stopa, dionice do listopada mogle pasti i do 15%.

Ured za statistiku rada 29. kolovoza objavit će podatke o inflaciji prema PCE indeksu (osobna potrošnja), koji Fed preferira. Prema konsenzusu Dow Jonesa, očekuje se da će godišnja inflacija pasti na 2,6%. Core PCE pokazatelj Fed pomno prati jer daje bolji uvid u način na koji američki potrošači troše novac.

Powell i Fed suočeni su s rastućim kritikama predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke da se ne snižavaju kamatne stope. Trump je više puta Powella nazvao „prekasnim” i pozivao ga da podnese ostavku. Iako je ranije govorio da vjeruje kako će Powell „učiniti pravu stvar”, sada smatra da je „šteta koju je Powell nanio uvijek kasneći – nemjerljiva.” Powellov mandat kao predsjednika Feda traje do svibnja 2026.

Tko će naslijediti Powella?

Među imenima koja se spominju kao mogući nasljednici su guverneri Feda Bowman, Waller i Philip Jefferson, zatim ekonomist Bijele kuće Kevin Hassett te bivši guverner Feda Kevin Warsh. U posljednjim tjednima pojavila su se i druga imena, uključujući Ricka Riedera iz BlackRocka, Davida Zervosa iz Jefferiesa, ekonomista Marka Summerlina i bivšeg predsjednika St. Louis Feda Jamesa Bullarda. Trump je ranije izjavio da su u užem izboru četiri kandidata, među njima Warsh i Hassett, dok je ministar financija Scott Bessent za CNBC ove sedmice rekao da se razmatra 11 kandidata. Intervjui bi, prema njemu, trebali započeti nakon Dana rada.

Trump je u srijedu pozvao na ostavku guvernerke Feda Lise Cook, nakon što ju je direktor Federalne agencije za stambene financije Bill Pulte optužio za hipotekarnu prijevaru. Cook je optužbe odbacila u izjavi za Forbes, poručivši: „Nemam namjeru biti zastrašena da odstupim sa svoje pozicije zbog pitanja postavljenih u nečijem tweetu.” Cook je najnovija visoka dužnosnica Demokratske stranke i Trumpova kritičarka koja se suočava sa sličnim optužbama, budući da je ministrica pravosuđa Pam Bondi naložila istragu o tvrdnjama o hipotekarnoj prijevari protiv kalifornijskog demokratskog senatora Adama Schiffa i glavne državne odvjetnice New Yorka Letitie James.

Ty Roush, novinar Forbesa