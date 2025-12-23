Tko će biti novi šef Feda? Ovo su glavni kandidati

Među glavnim kandidatima za novog šefa Feda su direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett, bivši guverner Feda Kevin Warsh te aktualni član Upravnog odbora Feda Christopher Waller.

Potraga za novim čelnikom američke središnje banke bliži se kraju.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump uskoro imenovati nekoga tko će zamijeniti Jeromea Powella, čiji mandat na mjestu predsjednika Federalnih rezervi završava u svibnju.

Ta će osoba preuzeti ulogu u teškom trenutku.

Banka se suočava s političkim pritiskom i s unutarnjim neslaganjem oko toga kako bi trebala određivati ​​kamatne stope u narednim mjesecima.

Zabrinutost zbog vjerodostojnosti mogla bi dodatno otežati posao. Trump je jasno dao do znanja da želi niže troškove zaduživanja i vrši neuobičajeni pritisak na Fed, što postavlja pitanja o tome hoće li tko god osvoji tu poziciju djelovati neovisno.

Trumpov kandidat bi zatim išao u Senat na potvrdu. Evo što trebate znati o favoritima.

Kevin Hassett, Trumpov odani pristaša

Kevin Hassett; Foto: Afp

Kevin Hassett, ključni Trumpov ekonomski savjetnik, smatra se glavnim kandidatom za nasljednika Jeromea Powella, prenosi BBC.

Inače lojalan Trumpov suradnik, bio je predsjednik Vijeća ekonomskih savjetnika Bijele kuće tijekom Trumpovog prvog mandata, a sada vodi Nacionalno ekonomsko vijeće.

Njegove šanse da postane novi šef Feda pale su od početka prosinca, ali trgovci s Wall Streeta i dalje ga smatraju najvjerojatnijim izborom.

Hassett je bio čvrsti branitelj Trumpove ekonomske politike, umanjujući podatke koji pokazuju znakove slabosti američkog gospodarstva i ponavljajući optužbe za pristranost u Zavodu za statistiku rada.

Njegova odanost predsjedniku izazvala je pitanja analitičara o tome hoće li djelovati neovisno u Fedu i koliki će utjecaj imati na ostale članove odbora.

U istraživačkoj bilješci, ekonomisti Deutsche Banka napisali su da bi Hassett mogao imati poteškoća, barem u početku, u uvjeravanju drugih kreatora politike da ostave po strani zabrinutost zbog inflacije i značajno smanje kamatne stope.

“Drugi dužnosnici mogli bi biti skeptični prema argumentima usmjerenim prema budućnosti koji se uvelike oslanjaju na politike administracije koje približavaju inflaciju cilju“, napisali su.

Čak su i neki unutar Trumpove administracije navodno doveli u pitanje ima li Hassett vještine potrebne za učinkovito preuzimanje kormila središnje banke.

Hassett je ovog mjeseca u intervjuu za CNBC odgovorio na ta pitanja, rekavši da je neovisnost FED-a “stvarno, stvarno važna”, ponavljajući da kamatne stope još uvijek mogu pasti.

“Način na koji morate pokretati kretanje kamatnih stopa jest konsenzus temeljen na činjenicama i podacima“, rekao je.

Kevin Warsh, kritičar Feda

Bom Kim (u sredini), osnivač i izvršni direktor tvrtke Coupang, s investitorom Stanom Druckenmillerom i bivšim članom Vijeća guvernera Feda Kevinom Warshom (nadesno); Foto: Afp

Kevin Warsh, koji je bio guverner Feda od 2006. do 2011., pojavio se posljednjih tjedana kao još jedan potencijalni izbor za šefa Feda.

55-godišnji ekonomist, član desničarskog Hoover instituta koji je član upravnog odbora UPS-a, također je bio razmatran za predsjednika Feda tijekom Trumpovog prvog mandata.

“Mislim da su dva Kevina sjajna“, rekao je Trump za Wall Street Journal ovog mjeseca.

Warsh je bio otvoreni kritičar Feda, kritizirajući sve, od prevelikog oslanjanja središnje banke na podatke do korištenja imovine u bilanci. Pojačao je svoju retoriku otkako se ove godine pojavio kao kandidat za najvišu poziciju u Fedu, pozivajući na “promjenu režima”.

Warsh je u Fedu bio sklon favoriziranju viših kamatnih stopa i usredotočio se na zabrinutost zbog inflacije.

No sada se smatra glasom koji bi podržao niže kamatne stope u bliskoj budućnosti. Tvrdi da bi Fed trebao smanjiti svoju bilancu kako bi snizio kratkoročne kamatne stope, iako su neki doveli u pitanje tu logiku.

“On misli da mora sniziti kamatne stope“, rekao je Trump za Journal. “Kao i svi ostali s kojima sam razgovarao.“

Warsh također ima bliske obiteljske veze s Trumpovim krugom ljudi. Njegov tast, milijarderski poslovni čovjek Ronald Lauder, dugogodišnji je Trumpov donator i saveznik.

Christopher Waller, guverner Feda

Christopher Waller; Foto: Afp

Christopher Waller, trenutni guverner Feda, nedavno se sastao s Trumpom, što je povećalo njegove šanse za čelnog čovjeka Feda.

Trump ga je 2020. godine nominirao u upravni odbor Feda i nedavno je naglasio da Fed ima prostora za daljnje snižavanje kamatnih stopa.

Trump ga je, kada su ga nakon sastanka pitali o Walleru, nazvao sjajnim, dodajući da je on čovjek koji je dugo u Fedu.

Dok dva Kevina ostaju favoriti, Waller se pojavljuje kao razumniji izbor, rekao je Skyler Weinand, glavni investicijski direktor Regan Capitala.

Napomenuo je da bi izbor Wallera mogao otvoriti dva mjesta u upravnom odboru Feda za Trumpa sljedeće godine, budući da mandat guvernera Feda Stephena Mirana završava.

Među ostalim imenima koja su se spominjala su direktor BlackRocka Rick Reider, pa čak i ministar financija Scott Bessent.