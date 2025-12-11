Fed još jednom smanjio kamate, Wall Street porastao

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, nakon što je američka središnja banka, kao što se očekivalo, smanjila kamatne stope već treći put ove godine i povećala procjenu rasta gospodarstva iduće godine.

Dow Jones porastao je 1,05 posto, na 48.057 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,67 posto, na 6.886 bodova, a Nasdaq indeks 0,33 posto, na 23.654 boda.

Na dugo očekivanoj sjednici čelnici Feda odlučili su jučer smanjiti kamatne stope za daljnjih 0,25 postotnih bodova, u raspon od 3,50 do 3,75 posto.

Na što utječe promjena kamatnih stopa?

Podsjetimo se, središnja banka SAD-a poznata i kao Fed ne određuju izravno kamate koje građani plaćaju na kredite. Ono što zapravo određuju zove se federal funds rate — ciljna kamatna stopa po kojoj banke međusobno posuđuju novac preko noći.

Banke moraju održavati određeni iznos pričuve. Ako im na kraju dana nedostaje novca, posuđuju ga od drugih banaka. Na tu kratkoročnu pozajmicu obračunava se federal funds rate. Kada Fed podiže ili spušta tu stopu, on mijenja cijenu tog kratkoročnog novca.

Visina tih kamata direktno utječe na sve ostale kamate na tržištu s obzirom da banke visinu svoji kamata kreiraju dodajući maržu na federal funds rate.

Fedove promjene kamatnih stopa prati cijeli svijet, jer se kao rezultat promjene globalni kapital seli se prema SAD-u ili od njega, mijenja tečaj dolara, raste ili pada pritisak na središnje banke drugih zemalja te utječe na cijene nafte, zlata i drugih roba.

Sljedeće godine opet smanjenje?

Treće smanjenje kamata od rujna bilo je na tržištu očekivano, kao što se očekuje i da će Fed iduće godine nastaviti s popuštanjem monetarne politike.

No, prema procjenama čelnika Feda, kamate će iduće godine biti smanjene samo jednom za 0,25 postotnih bodova jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina od oko 2 posto.

S druge strane, čelnici Feda povećali su procjene rasta američkog gospodarstva u idućoj godini s 1,8 na 2,3 posto, a procjenjuju i da će stopa nezaposlenosti na kraju iduće godine iznositi 4,4 posto.

Na konferenciji za medije predsjednik Feda Jerome Powell nije otkrio hoće li uskoro kamate biti dodatno smanjene, no ulagači se tome nadaju, s obzirom da je Powell istaknuo da postoji znatan rizik po tržište rada i da središnja banka ne želi svojom monetarnom politikom usporiti zapošljavanje.

A na većini europskih burzi, koje su zatvorene prije priopćenja Feda, cijene su dionica jučer blago pale.

Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,14 posto, na 9.655 bodova, no frankfurtski DAX oslabio je 0,13 posto, na 24.130 bodova, a pariški CAC 0,37 posto, na 8.022 boda.