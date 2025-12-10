Na Wall Streetu oprez uoči odluka Feda

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi zabilježili tek manje pomake jer su ulagači oprezni uoči objave odluka sa sjednice čelnika američke središnje banke.

Dow Jones oslabio je 0,38 posto, na 47.560 bodova, a S&P 500 0,09 posto, na 6.840 bodova. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,13 posto, na 23.576 bodova.

Ulagači su oprezni jer je jučer započela dvodnevna sjednica čelnika Feda, koji će u srijedu objaviti odluku o kamatnim stopama.

Ispodprosječni obujam trgovanja

Kako svi posljednji podaci pokazuju da se rast američkog gospodarstva usporava, a da tržište rada slabi, ulagači vjeruju da će Fed dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je to učinio u rujnu i listopadu.

No, u fokusu ulagača bit će i procjene čelnika Feda o daljnjem kretanju kamatnih stopa.

Neki od čelnika Feda kažu da treba smanjivati kamate jer su rizici po tržište rada veći od rizika od rasta inflacije, dok drugi upozoravaju da se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto te da treba pričekati sa smanjenjem kamata.

Na oprezno trgovanje uoči odluka Feda ukazuje ispodprosječan obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 14,5 milijardi dionica, dok prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosi 17,34 milijarde.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer blago pale. Londonski FTSE oslabio je 0,03 posto, na 9.642 boda, a pariški CAC 0,69 posto, na 8.052 boda. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,49 posto, na 24.162 boda.