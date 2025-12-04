Wall Street: Umjesto rasta broja zaposlenih u privatnom sektoru pad. No, cijene dionica rasle

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom jer su slabi podaci s američkog tržišta rada učvrstili uvjerenje ulagača da će idućega tjedna Fed smanjiti kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,96 posto, na 47.931 bod, dok je S&P 500 porastao 0,40 posto, na 6.856 bodova, a Nasdaq indeks 0,25 posto, na 23.474 boda.

Jučer je agencija za zapošljavanje ADP objavila izvješće prema kojemu je u studenom broj zaposlenih u privatnom sektoru pao za 32.000, dok su analitičari očekivali rast za 40.000.

Rast cijena nafte podigao energetski sektor

Neočekivani pad broja zaposlenih ukazuje na slabljenje tržišta rada, pa je sve izvjesnije da će američka središnja banka na sjednici idućega tjedna dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinila u rujnu i listopadu.

Premda je inflacija i dalje visoka, što otežava odlučivanje čelnicima Feda, na tržištu se procjenjuje da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed smanjiti kamate.

Kako nije bilo drugih značajnijih vijesti, trgovalo se mirno, pri čemu su u devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica porasle.

Najviše je ojačao energetski sektor, djelomice zahvaljujući rastu cijena nafte, a među dva gubitnika našao se tehnološki sektor s blagim padom.

A na europskim su burzama indeksi jučer zabilježili različite izvedbe. Londonski FTSE oslabio je 0,10 posto, na 9.692 boda, a frankfurtski DAX 0,07 posto, na 23.693 boda. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,16 posto, na 8.087 bodova.