Wall Street porastao treći dan zaredom

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli treći dan zaredom jer su slabi gospodarski podaci učvrstili uvjerenje ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 1,43 posto, na 47.112 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,91 posto, na 6.765 bodova, a Nasdaq indeks 0,67 posto, na 23.025 bodova.

Jučer je objavljen niz makroekonomskih podataka, koji su pokazali da je u rujnu potrošnja Amerikanaca porasla sporije nego što se očekivalo, a da je inflacija, sudeći po proizvođačkim cijenama, popustila.

To je učvrstilo uvjerenje ulagača da će Fed ipak još jednom ove godine smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinio u rujnu i listopadu.

Fedovi guverneri podigli tržište izjavama

Sada se na tržištu procjenjuje da postoji oko 85 posto izgleda da će središnja banka u prosincu smanjiti kamate, dok su ti izgledi prošloga tjedna iznosili oko 40 posto.

„Nakon posljednje sjednice Feda, predsjednik središnje banke Jerome Powell poručio je da bi kamate mogle ostati nepromijenjene do kraja godine. No, nakon komentara nekoliko Fedovih guvernera, situacija se u očekivanjima uvelike promijenila – od toga da Fed u prosincu neće mijenjati ništa do toga da bi se kamate trebale smanjiti zbog slabosti tržišta rada”, objašnjava Paul Nolte, strateg u tvrtki Murphy & Sylvest.

Zahvaljujući tome, u prva dva dana ovoga tjedna indeksi su nadoknadili sve gubitke od prošloga tjedna, kada su oštro pali zbog pritiska na tehnološki sektor.

Ovaj će radni tjedan u SAD-u biti skraćen, s obzirom da se u četvrtak zbog Dana zahvalnosti ne radi, dok će se u petak na Wall Streetu trgovati skraćeno.

U fokusu ulagača bit će krajem tjedna i vijesti o prodaji u trgovačkim lancima i putem interneta jer počinje sezona predblagdanske potrošnje.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,78 posto, na 9.609 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,97 posto, na 23.464 boda, a pariški CAC 0,83 posto, na 8.025 bodova.