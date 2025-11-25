Nastavak oscilacija u tehnološkom sektoru – Wall Street nadoknadio prošlotjedne gubitke

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi snažno porasli, nadoknadivši prošlotjedne gubitke, što se zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača u novo smanjenje kamata američke središnje banke.

Dow Jones ojačao je 0,44 posto, na 46.448 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,55 posto, na 6.705 bodova, a Nasdaq indeks 2,69 posto, na 22.872 boda.

Tako su indeksi nadoknadili gotovo sve gubitke od prošloga tjedna, kada su oštro pali zbog pritiska na tehnološki sektor.

Smanjenje kamata sve izglednije

Na početku ovoga tjedna taj se sektor oporavio, pri čemu su porasle cijene dionica gotovo svih najvećih tehnoloških kompanija.

Tehnološki je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no posljednjih tjedana ulagače zabrinjavaju visoke cijene tehnoloških dionica i golema ulaganja u tom sektoru, pa cijene dionica znatno osciliraju.

Podršku tržištu pruža nada ulagača da će američka središnja banka ipak još jednom ove godine smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao u rujnu i listopadu.

Nakon komentara nekoliko čelnika Feda, sada se na tržištu procjenjuje da postoji oko 85 posto izgleda da će središnja banka u prosincu smanjiti kamate, dok su ti izgledi prošloga tjedna iznosili oko 40 posto.

No, te će procjene vjerojatno varirati iz dana u dan jer se do kraja tjedna očekuje niz novih makroekonomskih pokazatelja, od trgovine na malo do proizvođačkih cijena, koji mogu utjecati na te špekulacije.

Počinje sezona predblagdanske potrošnje

Ovaj će radni tjedan biti skraćen, s obzirom da se u četvrtak zbog Dana zahvalnosti u SAD-u ne radi, dok će se u petak na Wall Streetu trgovati skraćeno.

U fokusu ulagača bit će krajem tjedna i vijesti o prodaji u trgovačkim lancima i putem interneta jer počinje sezona predblagdanske potrošnje.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,05 posto, na 9.534 boda, a pariški CAC 0,29 posto, na 7.950 bodova. Frankfurtski DAX porastao je, pak, 0,64 posto, na 23.239 bodova.