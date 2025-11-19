Wall Street nastavlja nizbrdo, najveći pritisak na tehnološki sektor

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 skliznuo četvrti dan zaredom, a pali su i ostali burzovni indeksi, što je ponajviše posljedica daljnjeg pada cijena dionica velikih tehnoloških kompanija.

Dow Jones skliznuo je 1,07 posto, na 46.091 bod, dok je S&P 500 pao 0,83 posto, na 6.617 bodova, a Nasdaq indeks 1,21 posto, na 22.432 boda.

I jučer je, kao i prethodnih dana, pod najvećim pritiskom bio tehnološki sektor jer se ulagači plaše da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

Je li cijena Nvidijinih dionica održiva?

Taj je sektor dugo vrijeme snažno rastao, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, no sada neki ulagači smatraju da su cijene tehnoloških dionica previsoke, stoga prebacuju kapital iz tog u druge sektore.

Među ostalim, cijene dionice Nvidije, Microsofta i Amazona pale su jučer između 3 i 4 posto.

Ulagači su oprezni i zbog toga što će u srijedu biti objavljeno kvartalno poslovno izvješće Nvidije, najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti, koje bi moglo znatno utjecati na cijeli tehnološki sektor.

Izvješće Nvidije moglo bi pokazati je li održiva cijena dionice tog proizvođača čipova. Od pokretanja ChatGPT-a u studenome 2022. godine cijena Nvidije porasla je oko 1.000 posto, a od početka ove godine više od 40 posto, pa je tržišna vrijednost te kompanije nedavno premašila 5.000 milijardi dolara.

Ulagači su suzdržani i zbog toga što se ovoga tjedna očekuje nekoliko važnih makroekonomskih izvješća, među ostalim, o zapošljavanju u rujnu, koja će pokazati u kakvom je stanju američko gospodarstvo.

Zbog blokade službi nije bilo izvještaja

Zbog blokade rada američkih saveznih službi, nikakvih službenih izvješća nije bilo od 1. listopada, pa ulagači žele vidjeti hoće li službeno izvješće pokazati da tržišta rada slabi, kako su posljednjih tjedana pokazala manje obuhvatna izvješća privatnih institucija.

Negativno na tržište utječe i neizvjesnost u vezi kamatnih stopa američke središnje banke.

Još nedavno očekivalo se da će Fed i u prosincu, kao u rujnu i listopadu, smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. No, to je sve manje izvjesno jer mnogi čelnici Fed oprezno poručuju da je inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina od oko 2 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks sklizno je 1,27 posto, na 9.552 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 1,74 posto, na 23.180 bodova, a pariški CAC 1,86 posto, na 7.967 bodova.