Wall Street opet skočio. Razlog? Očekivani dogovor političara

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi snažno porasli, nadoknadivši većinu gubitaka od prošloga tjedna, jer je ulagače oraspoložio napredak u pregovorima u Kongresu o financiranju rada saveznih službi.

Dow Jones ojačao je 0,81 posto, na 47.368 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,54 posto, na 6.832 boda, a Nasdaq indeks 2,27 posto, na 23.527 bodova.

Dobar početak tjedna na tržištima zahvaljuje se napretku u pregovorima između republikanaca i demokrata u Senatu o financiranju rada saveznih službi.

Očekuje se da će ovih dana Senat, a potom i Zastupnički dom Kongresa prihvatiti prijedlog daljnjeg financiranja, pa bi se ovoga tjedna trebala završiti dosad najduža blokada rada saveznih službi, koja je potrajala više od 40 dana.

Najveći rast u tehnološkom sektoru

Tako bi se trebale izbjeći daljnje štete po gospodarstvo, a službe će ponovno, nakon gotovo mjesec i pol dana, početi objavljivati makroekonomska izvješća, koja će ulagačima pokazati kakva je situacija u gospodarstvu.

Zahvaljujući tome, ulagači su ponovno skloniji rizičnijim investicijama, pa su jučer najviše porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru.

Tako je taj sektor nadoknadio većinu gubitaka od prošloga tjedna, kada je pao više od 4 posto zbog strahovanja ulagača da su cijene u tom sektoru previsoke.

Podršku tržištu pružaju i bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Dosad je izvješća objavilo više od 440 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija u trećem tromjesečju porasle gotovo 17 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,08 posto, na 9.787 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,65 posto, na 23.959 bodova, a pariški CAC 1,3 posto, na 8.055 bodova.