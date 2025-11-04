Na Wall Streetu S&P 500 porastao, Dow Jones pao

Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, pri čemu je Dow Jones indeks oslabio, dok su S&P 500 i Nasdaq porasli, zahvaljujući rastu cijena dionica nekoliko tehnoloških divova.

Dow Jones oslabio je 0,48 posto, na 47.336 bodova, no S&P 500 ojačao je 0,17 posto, na 6.851 bod, a Nasdaq indeks 0,46 posto, na 23.834 boda.

Rast Nasdaqa ponajviše se zahvaljuje skoku cijene dionica Amazona za 4 posto, nakon vijesti o poslovnom dogovoru između tog tehnološkog diva i OpenAI vrijednom 38 milijardi dolara.

Znatno je, više od 2 posto, porasla i cijena dionice Nvidije, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da će najnapredniji čipovi tog proizvođača biti rezervirani samo za američke kompanije i neće se dozvoliti prodaja Kini i drugim zemljama.

I dok je Nasdaq osjetnije porastao, Dow Jones indeks oslabio je zbog pada cijena dionica farmaceutskih kompanija UnitedHealth Group i Mercka između 2 i 4 posto.

Ulagači posljednjih tjedana prate kvartalna poslovna izvješća kompanija, ali nedostaju im makroekonomska izvješća jer savezne službe još uvijek ne rade, s obzirom da se republikanci i demokrati ne uspijevaju dogovoriti o financiranju rada tih službi.

Dosad je kvartalna poslovna izvješća objavilo više od 300 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle za više od 10 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

To podržava tržište, no s druge strane, ulagači su oprezni zbog različitih izjava dužnosnika američke središnje banke o kamatama.

Nakon što je prošloga tjedna Fed smanjio kamate za 0,25 postotnih bodova, kao i u rujnu, neki od čelnika središnje banke poručuju da su skloni smanjenju kamata i na sjednici u prosincu, dok dugi smatraju da je inflacija i dalje znatno iznad Fedovih ciljanih razina i da zbog toga treba pričekati razvoj događaja u gospodarstvu prije daljnjeg podešavanja monetarne politike.

Na oprez ulagača ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 19,6 milijardi dionica, dok je u posljednjih 20 dana prosječni obujam iznosio 21,11 milijardi.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,16 posto, na 9.701 bod, a pariški CAC 0,14 posto, na 8.109 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,73 posto, na 24.132 boda.