Wall Street: Opet pad tehnološkog sektora, savezne službe još ne rade

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali, a pod najvećim je pritiskom, kao i u utorak, bio tehnološki sektor jer se ulagači plaše da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

Dow Jones oslabio je 0,84 posto, na 46.913 bodova, dok je S&P 500 pao 1,12 posto, na 6.720 bodova, a Nasdaq indeks 1,90 posto, na 23.053 boda.

Jučerašnje trgovanje predstavljalo je reprizu zbivanja od utorka.

Oklijevanje ulagača

Zbog strahovanja da su cijene dionica velikih tehnoloških kompanija došle do previsokih razina, ulagači su odlučili povući dio zarade s tržišta.

Pritom su među najvećim gubitnicima bile dionice proizvođača čipova, pa je indeks tog sektora potonuo 2,4 posto.

Već dulje vrijeme cijene dionica tehnoloških kompanija snažno rastu, zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, pa je to glavni razlog rekordnih razina burzovnih indeksa.

Zbog toga neki analitičari upozoravaju da je tržište precijenjeno. Drugi, pak, drže da još ima prostora za daljnji rast jer, i dalje ima volje za kupnju.

„Pitanje visine cijena zabrinjava dugoročno, no tržište je i dalje optimistično. U utorak su cijene dionica pale između 1 i 1,5 posto, no već idućega dana porasle su oko 0,8 posto. To znači da su ulagači skloni kupnji dionica kada cijene padnu”, objašnjava Paul Nolte, strateg u tvrtki Murphy & Sylvest.

Slabi tržište rada

Na tržištu vlada nesigurnost i zbog toga što savezne službe i dalje ne rade, pa nema statističkih izvješća o gospodarskim kretanjima.

Stoga ulagači prate manje obuhvatna izvješća privatnih kompanija i instituta. A ta izvješća ukazuju na slabljenje američkog tržišta rada i povećana otpuštanja kako zbog smanjenja troškova, tako i uvođenja rješenja na temelju umjetne inteligencije.

Podršku tržištu pružaju, pak, bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Dosad je izvješća objavilo oko 420 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 16,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su na početku sezone objava financijskih izvješća očekivali rast od 8,8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,42 posto, na 9.735 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,31 posto, na 23.734 boda, a pariški CAC 1,36 posto, na 7.964 boda.