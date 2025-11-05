Pad tehnološkog sektora pritisnuo Wall Street. Je li tržište prenapuhano?

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi oštro pali, a pod najvećim je pritiskom bio tehnološki sektor jer se ulagači plaše da su nakon dugotrajnog snažnog rasta, potaknutog euforijom u vezi razvoja umjetne inteligencije, cijene dionica previsoke.

Dow Jones oslabio je 0,53 posto, na 47.085 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,17 posto, na 6.771 bod, a Nasdaq indeks 2,04 posto, na 23.348 bodova.

Najviše su jučer pale cijene u tehnološkom sektoru, u prosjeku 2,3 posto, pri čemu su dionice šest od sedam najvećih tehnoloških kompanija izgubile na vrijednosti.

Visoka razina cijena

Posljedica je to zabrinutosti ulagača da su cijene dionica u tehnološkom sektoru previsoke, s obzirom da dulje vrijeme snažno rastu zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Neki analitičari već neko vrijeme upozoravaju na visoku razinu cijena, s obzirom da tržište ‘bikova’ traje već više od tri godine, a ovih su dana i čelnici dviju moćnih banaka Morgan Stanleya i Goldman Sachsa kazali du su zabrinuti zbog mogućeg ‘balona’ na tržištu.

„Čini se da su danas investitori malo zabrinutiji u vezi valuacija nego inače. Valuacije mnogih tehnoloških kompanija su prilično nategnute, a njihove su zarade dobre, ali ne i impresivne”, kaže Chuck Carlson, direktor u tvrtki Horizon Investment Services.

Osim toga, ulagače koji su računali na daljnje smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke zabrinjava neizvjesnost.

Inflacija iznad ciljanih razina

Naime, Fed je u rujnu i listopadu smanjio kamate za po 0,25 postotnih bodova zbog slabosti tržišta rada, no predsjednik središnje banke Jerome Powell upozorio je prošloga tjedna da daljnje smanjenje u prosincu nije sigurno.

Zbog toga posljednjih dana ulagači pažljivo prate komentare čelnika središnje banke. Neki od njih poručuju da su skloni smanjenju kamata i na sjednici u prosincu, dok dugi smatraju da je inflacija i dalje znatno iznad Fedovih ciljanih razina i da zbog toga treba pričekati razvoj događaja u gospodarstvu prije daljnjeg podešavanja monetarne politike.

A kakva je situacija u gospodarstvu veliko je pitanje, s obzirom da nema statističkih izvješća, jer savezne službe već dulje vrijeme ne rade. Naime, republikanci i demokrati i dalje se ne uspijevaju dogovoriti o financiranju rada tih službi.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,14 posto, na 9.714 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,76 posto, na 23.949 bodova, a pariški CAC 0,52 posto, na 8.067 bodova.